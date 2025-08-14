En vivo

Radioinforme 3

El Rally Trasmontaña de Mountain Bike llega a Tucumán: más de 2.500 inscriptos

La localidad de La Sala, en San Javier, será el epicentro de la edición 31 del evento que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto.

14/08/2025 | 10:01Redacción Cadena 3

FOTO: El Rally Trasmontaña de Mountain Bike llega a Tucumán: más de 2.500 inscriptos.

La edición 31 del Rally Trasmontaña de Mountain Bike se lleva a cabo en Tucumán, con una participación récord de más de 2.500 inscriptos. 

La carrera, considerada un clásico para los amantes del mountain bike, arrancará el próximo domingo, y se realizará los días 15, 16 y 17 de agosto.

El organizador del evento, Alex Kachurovsky, mencionó que el objetivo es superar los 2.800 participantes del año anterior. "Hasta el fin de semana llevamos unos 2.500 inscriptos. Yo creo que esperamos unos 2.800 o 3.000. Tenemos gente de Uruguay, Paraguay y Brasil".

Este año, el recorrido de la competencia sufrió modificaciones. "Se tuvo que modificar el recorrido ya que no se largaba del mismo lugar. Se lo modificó, se le hizo trabajada la subida. Se cree que es un poco más complicado según los corredores", explicó Kachurovsky.

Los bikers comenzarán a llegar para probar el nuevo circuito que, como en ediciones pasadas, se desarrollará en la zona de San Javier. 

La comunidad tucumana vive con entusiasmo la llegada de este evento, que se ha convertido en una tradición del deporte en la región.

Informe de Rosalía Cazorla.

