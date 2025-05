El Gobierno anuncia los cambios para liberar el uso de dólares del colchón

El Gobierno argentino anunció una estrategia polémica para incentivar la reactivación económica, utilizando parte de los dólares que los ciudadanos han atesorado en cajas de seguridad y otros refugios.

Este plan busca motivar a los ahorristas a emplear sus fondos en la adquisición de bienes, como automóviles, electrodomésticos y viajes al exterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que si se logra convencer a la población de utilizar parte de sus ahorros, el crecimiento económico podría acelerarse notablemente. La última medición de la actividad económica reveló síntomas de fatiga, con una caída en marzo respecto a febrero. Aunque el Gobierno no considera la situación alarmante, coincide en que se requieren estímulos adicionales para alcanzar un crecimiento del 6% este año.

Para abordar esta meta, el equipo económico presentará resoluciones de ARCA, el Banco Central y la UIF, que buscarán suavizar los requisitos de información sobre la adquisición de dólares. Además, se impulsará un proyecto de ley para flexibilizar la Ley penal cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario, con el objetivo de simplificar trámites y facilitar el cumplimiento fiscal.

Entre las medidas que se anunciarán, se incluye una modificación en el impuesto a las Ganancias, que permitirá a empleados en relación de dependencia presentar sus declaraciones juradas de manera más simple. Se aumentarán, asimismo, los montos mínimos para depositar dólares sin necesidad de justificar su origen, estableciendo un nuevo límite de US$ 100.000.

Esta modificación permitirá que las entidades bancarias no tengan que reportar operaciones sospechosas y que ARCA no inicie investigaciones penales tributarias en caso de que no se sobrepase el nuevo monto establecido. También se prevé la flexibilización de los informes que deben presentar los registros automotores, contadores y escribanos, eliminando la rigidez de los requisitos actuales.

Adicionalmente, el Gobierno eliminará el cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI), buscando simplificar aún más el panorama fiscal para los contribuyentes. Estas acciones están diseñadas para estimular un uso más activo de los ahorros en dólares, en un contexto económico que requiere una reactivación urgente.