Diego Guelar: "La salida de Mondino era una crónica de una muerte anunciada"

El presidente Javier Milei desplazó de su cargo a la canciller Diana Mondino luego de que Argentina vote en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se aprobó una resolución que pide poner fin al "bloqueo" a ese país. La ahora exfuncionaria cordobesa será reemplazada por quien hasta ahora se desempeñaba como embajador en el mencionado país norteamericano, Gerardo Werthein.

El exembajador de Argentina ante China, Brasil y Estados Unidos, Diego Guelar, dijo a Cadena 3 que la salida de Mondino era "una crónica de una muerte anunciada". Explicó que el presidente Milei mantiene una postura "demasiado rígida" en su alineamiento con Estados Unidos, lo que contradice algunas tradiciones argentinas en votaciones internacionales.

"Esto afecta la libertad de pensamiento", afirmó Guelar, quien destacó la importancia de que en la Cancillería haya "posiciones diversas".

La postura del Gobierno incluye una auditoría del personal de Cancillería, lo que generó preocupación entre analistas y diplomáticos. Guelar enfatizó que "la continuidad es un concepto muy importante de las naciones", sugiriendo que la política exterior argentina debería ser más estable, independientemente de los cambios de gobierno.

"La Cancillería siempre ha sido un elemento morigerador en la búsqueda de estabilidad", añadió el excanciller.

En el contexto del voto en la ONU, que fue respaldado por 187 países, Guelar cuestionó el argumento del Gobierno sobre la continuidad de la política exterior en relación con Malvinas. "No me convence. Los aliados de Estados Unidos votaron a favor de esta resolución", sostuvo, refiriéndose al embargo a Cuba como una medida que no ha tenido efecto positivo en el país.

Guelar también reflexionó sobre la función de los embajadores en el cumplimiento de las instrucciones del Gobierno, afirmando que "tienen que cumplir la instrucción".

No obstante, advierte que, si un embajador se siente violentado por las órdenes, tiene la opción de renunciar. "Cuando hay una instrucción de un voto, hay que cumplirlo", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.