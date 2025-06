Día del Trabajador del Estado: ATE y ARCA celebraron el fallo de la Justicia

El Día del Trabajador Estatal, instaurado en 2013 por la Ley 26.876, volvió a ser centro de controversia tras una serie de idas y vueltas legales y políticas. Este viernes, los empleados públicos nacionales recuperaron el asueto correspondiente al 27 de junio, luego de que una jueza federal dejara sin efecto el decreto anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, que buscaba eliminar el carácter no laborable de la fecha.

Sin embargo, el Gobierno Nacional ya anunció que apelará la medida cautelar, generando un nuevo capítulo en el conflicto con los gremios estatales.

La decisión de la Justicia, que suspendió el decreto 430 por considerar que no había razones de "necesidad y urgencia" para derogar el asueto, fue celebrada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Federico Giuliani, representante de ATE Córdoba, destacó en Cadena 3 la importancia de la resolución: "Para nosotros, es una pequeña victoria, pero simbólicamente muy importante. Este gobierno nos ha declarado la guerra, vaciando el Estado para beneficiar a los amigos del poder y los grupos económicos transnacionales. En todas las dependencias del Estado Nacional, hoy es feriado".

Giuliani subrayó que el 27 de junio conmemora el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los trabajadores estatales a la negociación colectiva, un hito que dio origen a esta fecha.

El fallo judicial beneficia a todos los empleados públicos nacionales, no solo a los afiliados a ATE, ya que la representación gremial abarca a la totalidad de los trabajadores estatales bajo el principio de igualdad ante la ley. Esto incluye organismos como PAMI, Anses, Renaper, Senasa, Migraciones, Conicet, la Fábrica Militar de Río Tercero, entre otros, donde la adhesión al asueto podría afectar la atención al público.

La situación en Anses y ARCA

La delegada de Anses Córdoba, Eugenia Palacios, confirmó que los trabajadores de este organismo no concurrirán a sus puestos este viernes, en línea con el fallo judicial: "La Justicia estableció que se suspende el decreto porque no hay motivos para denegar la ley que nos habilita este día. Es nuestro día y no debemos trabajar, no solo en ANSES, sino en todo el sector nacional".

Palacios aclaró en Cadena 3 que la medida aplica a nivel nacional y no solo a Córdoba, desmintiendo versiones que limitaban el alcance del fallo a los afiliados de ATE.

Por su parte, en ARCA (ex AFIP) en Córdoba, el gremio confirmó que las oficinas abrirán con normalidad. Sin embargo, en caso de ratificarse la cautelar, los trabajadores que cumplan su jornada laboral exigirán que se les pague como un día feriado, es decir, con un recargo equivalente al doble del salario diario.

El conflicto desató un debate más amplio sobre los feriados y su impacto en distintos sectores. Mientras los empleados públicos defienden el 27 de junio como un derecho conquistado, algunos sectores cuestionan que este tipo de beneficios no se extienda a trabajadores del sector privado.

Eugenia Palacios respondió a este planteo, argumentando que el 27 de junio no es un simple feriado, sino un reconocimiento a la lucha por los derechos de negociación colectiva de los estatales, establecidos por la OIT en 1978.

Palacios también rechazó los insultos y agravios hacia el sector, señalando que declaraciones desde el Ejecutivo nacional generaron un clima hostil. "No se nos puede tratar con esa crueldad. Se habla de nosotros como inmundos, se enorgullecen de esa crueldad. Hubo 50.000 despidos de trabajadores estatales, familias que aún no han conseguido trabajo", afirmó, refiriéndose a los dichos de algunos funcionarios y al impacto de las políticas de ajuste.

Por su parte, el Gobierno insiste en que apelará la cautelar, argumentando que la eliminación del asueto "busca optimizar los recursos estatales".

Entrevista de Miguel Clariá.