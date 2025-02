Denuncia que su casa se hunde por una obra de cloacas inconclusa en Villa Unión

Villa Unión enfrenta serios problemas por la inundación y hundimientos en la calle Alto Alegre, donde la situación se volvió crítica luego de las intensas lluvias de las últimas horas en la ciudad de Córdoba.

Rafael es uno de los vecinos afectados. En diálogo con Cadena 3, denunció que su casa se está hundiendo y que el problema comenzó hace más de un año con una obra de cloacas sin terminar que causó el desplome de la calle.

"Desde que hicieron las cloacas, se hundió el medio de la calle Alto Alegre, socavándose más y más. El miércoles pasado un colectivo se hundió en el pavimento, y eso agravó la situación", detalló el vecino.

La situación se tornó más grave cuando, tras las lluvias de la madrugada del jueves, el agua entró en su casa. "Me entraron varios centímetros y vino una persona de un centro operativo a ayudarte con una bomba para retirar el agua. Llamé a la Policía y nunca vinieron", expresó Rafael, quien también mencionó que el pavimento y la vereda están agrietados y en peligro de colapsar.

Rafael enfatiza que el problema no es nuevo y que la falta de atención por parte de las autoridades es alarmante. "Lamentablemente, tienen que pasar cosas para que a uno lo escuchen. Hasta que no se muera alguien, no van a hacer nada", asegura.

La lluvia genera mucha preocupación, más que todo por el pronóstico del tiempo, que anuncia más precipitaciones para los próximos días.

"El barrio está hundido, y mi casa está toda partida. No sé cómo voy a trabajar en marzo, ya no tengo dinero para cubrir mis gastos", lamentó Rafael.

Los reclamos por la obra de cloacas son frecuentes entre los vecinos. Algunos aseguran que la obra lleva más de tres años sin finalizar y que el olor en la zona es nauseabundo.

Informe de Federico Borello.