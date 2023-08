Demoras y cancelaciones en Córdoba y Aeroparque por una protesta gremial

El Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Ambrosio Taravella de la Ciudad de Córdoba registran demoras y cancelaciones en los vuelos por una medida de fuerza de los trabajadores de la empresa Intercargo, encargada de los servicios de rampa y de recepción y despacho de equipajes.

En Córdoba las demoras son de más de 12 horas.

"Me cancelan el vuelo y me hacen pagar para poder viajar de acá a dos días. Es de la gente de Intercargo si bien tienen conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, no acataron y el vuelo fue cancelado. Hay mucha indignación y no hay reprogramación", dijo a Cadena 3 un pasajero.

Demoras en Aeropuerto Córdoba

Por la medida de fuerza también se ven afectados algunos vuelos de Ezeiza, como los que tienen destino a Río de Janeiro y Lima, ambos en sus partidas.

En ese sentido, el grupo LATAM informó que “en virtud de una medida gremial realizada por parte de trabajadores de la empresa Intercargo, se registran demoras en la entrega de equipajes y en la salida de los vuelos desde Aeroparque".

Demoras en Aeropuerto Córdoba

"LATAM lamenta los posibles inconvenientes que esta situación ajena a su voluntad pudiera ocasionar y sugiere a todos sus pasajeros chequear el estado del vuelo y alternativas disponibles a través de la página web www.latam.com o la APP", señalaron en un comunicado.

La medida de fuerza comenzó el lunes a la 15.10 mientras y si bien se dictó la conciliación oblogatoria siguen de paro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El de hoy es el cuarto conflicto que involucra a Intercargo en tres meses, ya que desde APA pretenden que el personal de la empresa de rampas Swissport Argentina quede encuadrada dentro de su gremio. Swissport se encarga de prestar los servicios de mostrador para JetSmart y LATAM.