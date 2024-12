Curaron a su hijo de leucemia y cada año lleva al hospital regalos de Navidad

Desde hace más de 20 años, Claudio Martos se viste de Papá Noel y visita el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en la zona sur de Rosario, para hacer entrega de regalos destinados a los pequeños que deben pasar la época de fiestas bajo tratamiento.

El motivo que lo impulsa a realizar este acto solidario es en agradecimiento al centro de salud, cuyos profesionales curaron a su hijo de leucemia cuando tenía tres años y hoy tiene 24.

Durante ese difícil período, la familia pasó las fiestas en el hospital, lo que inspiró a Claudio a devolver el apoyo recibido. En diálogo con Cadena 3, explicó que compra distintos juguetes a lo largo del año para ser repartidos en esta época.

Lo notable de esta iniciativa es que los regalos no son donaciones, sino que Claudio financia los juguetes de su propio bolsillo. "No pido colaboración, justamente porque me parece que el sacrificio es mi manera de agradecerle al universo todo lo que me brinda a diario", explicó.

Este acto de generosidad no solo busca alegrar a los niños en el hospital, sino que también invita a otras familias a replicar el gesto de solidaridad en sus comunidades.

Claudio remarcó la importancia de compartir momentos con quienes más lo necesitan, sugiriendo que "otra familia puede colaborar con un geriátrico, con otro hospital, un sanatorio, o con un abuelo que sabemos que está solo y necesita una compañía".

Informe de Verónica Maslup.