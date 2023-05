Crudo relato del taxista al que desfiguraron con una botella rota para robarle

Un taxista fue brutalmente agredido por una pareja que lo atacó con una botella de vidrio y le cortó el rostro y el brazo, todo para quitarle un teléfono celular en la ciudad de Córdoba.

Por el episodio hay dos personas detenidas, un hombre de 33 años y una mujer de 49 con frondosos antecedentes delictivos y a quienes atraparon discutiendo y agrediéndose en la vía pública.

La pareja fue trasladada a la comisaría 10, donde fueron reconocidos por el chofer del taxi como los supuestos autores de su ataque en las inmediaciones de las calles Corro y Arturo M. Bas.

Sebastián, un amigo del taxista, relató que cerca de las 3.30 de la madrugada levantó a una pareja en Julio Roca donde hay un boliche y a las tres cuadras por Arturo M. Bas le pegaron con una botella en la cara. Con el resto del vidrio le dieron en el brazo y así le quitaron el celular.

"Hoy no valemos nada para la gente que le gusta delinquir y que las leyes no están ayudando. Somos los únicos que manejamos efectivo y los ladrones saben eso y saben donde están los controles", dijo.

El chofer agredido fue trasladado y atendido en el Hospital de Urgencias donde ya fue dado de alta.

Sergio Gutiérrez, de 49 años, es la víctima de este violento hecho de inseguridad y contó a Cadena 3 que "no tienen mesura, no les importa matar o robar".

"Volteé para mirar al espejo y se me lanzó con el cuello de la botella ya cortada. Me cortó a centímetros del ojo y en la nariz, boca, pómulo y el brazo. Tengo tres puntos en la cara y cinco en el brazo", indicó.

Además, aseguró que el ataque fue completamente inevitable: "No es que no le quise dar las cosas, no me dio tiempo a pensar, me tuve que defender porque era él o mi vida".

"Da mucha bronca, pero gracias a Dios lo puedo contar. No sé que pasará si me subo al auto de vuelta, tengo tres hijos que alimentar", agregó.

Sergio hace un año y medio que es taxista, luego de tener que cerrar su comercio.

Informe de Francisco Centeno y Fernando Barrionuevo.