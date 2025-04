Cortes de calles: enojo de comerciantes por el fallo de la Cámara de Acusación

El presidente del centro vecinal de barrio Centro de Córdoba, David Boffa, se refirió a las reacciones generadas tras el fallo de la Cámara de Acusación, que determinó que hubo una "restricción tolerable" a los a los derechos de otros ciudadanos durante una masiva manifestación ocurrida en abril de 2023, causando indignación de los comerciantes que se vieron perjudicados.

Boffa aclaró que "todos los derechos consagrados por la Constitución son sagrados" y enfatizó la importancia de la convivencia de derechos. "No puede haber una colisión de derechos, lo que tiene que haber es una convivencia de derechos", explicó en diálogo con Cadena 3.

Respecto al habeas corpus presentado por su centro vecinal, Boffa aseguró que "sigue plenamente vigente" y aclaró que el fallo reciente se refiere a un caso particular de seis manifestantes, sin afectar la situación general. "El fallo no habilita a que vuelvan a poner carpas y baños químicos en Chacabuco e Illia, por ejemplo, como sucedía antes de nuestro habeas corpus", añadió.

Cuando se le preguntó sobre una posible apelación, Boffa respondió que "no podemos apelar porque no somos parte de esta causa". Sin embargo, reconoció el malestar de los vecinos y comerciantes ante la noción de "restricción tolerable".

Boffa también señaló que la decisión judicial podría tener repercusiones en la vida diaria de los ciudadanos. "Este corte en particular fue de calzada completa, entonces no quiero pensar lo que hubiese pasado si una ambulancia tenía que circular por esa zona y no lo podía hacer", señaló.

Finalmente, Boffa destacó que el centro de Córdoba alberga a 35.000 personas y que las restricciones afectan su derecho a transitar. "Nuestra vida se ve totalmente trastocada porque no podemos salir o entrar de nuestros domicilios".

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.