Choque de Oscar González: aún no pudieron peritar la computadora de su BMW

AUDIO: Choque de Oscar González: no pudieron peritar la computadora de su BMW

A casi ocho meses del choque que causó la muerte de Alejandra Bengoa y graves lesiones a dos adolescentes, aún no se ha realizado la pericia técnica de la camioneta BMW que conducía el exlegislador Oscar González.

Según denunció en diálogo con Cadena 3 el papá de Alexa, Gustavo Álvarez, buscan "dilatar la confirmación de lo que todo el mundo sabe".

El vehículo fue trasladado a Córdoba, pero el concesionario oficial no tenía el software y la fiscalía no permitió la realización con los equipos que ofreció la querella, por no ser originales de la firma alemana.

La familia de Alexa, una de las adolescentes lesionadas, sigue pidiendo justicia y denuncia que la demora es "una falta de respeto".

"Estuvimos todo el día con la expectativa de los resultados, del acceso a la computadora de la camioneta. Creemos que hay una hay una decisión tomada por parte del Gobierno de la Provincia, que está influyendo muchísimo judicialmente en la causa, porque peritos han venido cinco veces a Córdoba, a hacer las distintas diligencias, sin resultado", expresó a Cadena 3 Gustavo Álvarez.

El perito de la querella, Jorge Gereto, afirmó que la concesionaria Munich, donde se iba a realizar el trabajo pericial, carece del equipo necesario para acceder a los datos del módulo de airbag de la camioneta BMW. Estos datos podrían brindar información precisa sobre los movimientos del vehículo en los cinco segundos previos al impacto.

A pesar de contar con alternativas para leer dichos datos, el perito no obtuvo autorización de la fiscalía para utilizar otros equipos que no fueran los de la marca BMW.

"Los peritos que hemos contratado, con altas calificaciones, con amplia experiencia en casos muchos más por ahí complejos que este, no pueden actuar. La fiscalidad podía prever esto y traer a un perito oficial, con anticipación y no lo hace, no se entiende hasta cuándo van a estar con esto", opinó y comparó el caso con el crimen vial de Alan Amoedo, cuya resolución fue "más rápida".

"Esto nos causa un daño económico de sobremanera, es una vergüenza lo que están haciendo, y además una falta total de respeto para el dolor de la familia", expresó.

Por su parte, indicó que Alexa continúa su proceso de rehabilitación con "determinación y coraje", pero también sufre "las consecuencias psicológicas de la demora y las circunstancias que rodean el caso".

La familia espera que se haga justicia y se respete el bienestar de Alexa y su amiga Marina, quien también resultó afectada por el trágico accidente.

Entrevista de Miguel Clariá