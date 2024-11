Causa Vialidad: diputada santacruceña pidió que la provincia "recupere recursos"

Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara este miércoles la condena a seis años de prisión a la expresidenta Cristina Kirchner por "administración fraudulenta" agravada en la Causa Vialidad, y desde el gobierno se decidiera quitarle su jubilación de privilegio, la diputada de la UCR por la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes, se refirió al estado en el que quedó la provincia tras la gestión kirchnerista.

Reyes, quien ha trabajado en este tema durante años, señala que la situación en Santa Cruz es particularmente compleja. "Esto ha dejado marcada la economía de la provincia por mucho tiempo", afirmó y mencionó la necesidad de recuperar recursos, aunque reconoce que esto es un "expresión de deseo". "Es imperioso ir a buscar lo que nos robaron a los argentinos", agregó.

Está probado el saqueo de la Obra pública en #SantaCruz que se pagó y jamás se terminó. La justicia condenó a CFK y los responsables deben pagar con prisión efectiva y devolver lo robado a todo el pueblo argentino. #CristinaCondenada pic.twitter.com/EWNGfB2TY1 — Roxana Reyes (@roxanareyessc) November 14, 2024

La diputada criticó la falta de acción de la clase política en Santa Cruz, señalando que ha habido "casi tímidas manifestaciones" en respuesta a la corrupción. "Es una sociedad que lo sufrió en carne propia y realmente ha naturalizado lo que le pasó", comentó Reyes. En ese sentido, aseguró que el impacto de la corrupción ha generado un "dejo de temor" y descreimiento sobre la posibilidad de recuperar lo robado.

Reyes destacó que la corrupción en la provincia no fue un hecho aislado, sino parte de una "organización orquestada para saquear los recursos públicos". Aseguró que las pruebas de enriquecimiento ilícito están presentes y que las obras públicas no se realizaron. "Las rutas que no se terminaron y las obras que no se hicieron están acá, las estamos viendo", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá