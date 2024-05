La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, quedó en medio de un escándalo luego de ser denunciada por una comerciante por pedir $8 millones para agilizar una sucesión.

Mediante un informe emitido por Canal 13, se dio a conocer el caso en el que Manuela Saavedra denunció a Mazzucchelli por pedirle una gran suma de dinero para liberar un pago de la herencia de su tío, quien murió hace cuatro años.

En una instancia del video de una cámara oculta, la magistrada se quejó por su salario. "A nosotros nos pagan un sueldo de mierda, no llegamos al millón de pesos. ¿Cómo creés que se puede vivir con eso?”, le dice a la denunciante, que reveló que cuando se retiraba de ese encuentro recibió un sugestivo "no te olvides de mí".

Al respecto, Alberto Marcelo Carrizo, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1 de Chilecito, dio su opinión en una entrevista difundida por Radio Frontera y planteó una relación directa entre las remuneraciones insuficientes para los magistrados y la corrupción.

Carrizo citó un principio constitucional llamado "intangibilidad de la remuneración" que garantiza justicia y sugirió que las remuneraciones actuales para los jueces no son adecuadas.

"Yo hacía mención de que hay un principio constitucional que se llama intangibilidad de la remuneración de los magistrados, que es una garantía de justicia. No es un capricho, no es un deseo de enriquecerse, no es está constitucionalmente previsto como una garantía de justicia y, lamentablemente, nuestras remuneraciones no son lo que deberían ser", señaló.

Carrizo también dijo que "si no se pagan bien a los a los jueces, y bueno, son seres humanos. Algunos son más permeables que otros, todo tiene que ver con su educación y su moral".

