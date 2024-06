Caso Loan: desde el Ministerio de Seguridad piden no descartar ninguna hipótesis

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, habló con Cadena 3 sobre la desaparición y búsqueda de Loan Peña en Corrientes. Cuestionó el procedimiento de investigación inicial y dijo que ahora el caso se encuentra como al principio, pese a los 12 día que pasaron sin información sobre el niño.

Soto coincidió con la postura del fiscal general de Corrientes, César Sotelo, quien sostuvo que ahora "todos son sospechosos" y que "nada se hizo bien" en este caso debido al tiempo perdido y a las hipótesis difíciles de sostener.

“Fue un gran error no tomar las primeras medidas urgentes por una hipótesis de secuestro. No lo tuvieron en cuenta, solamente tuvieron en consideración lo que declararon en ese momento los testigos, que luego fueron infectados y presos”, explicó.

Y agregó: "Simplemente tomaron una causa con investigación de un extravío, con investigación lenta, además sin la debida técnica, no usaron perros en el momento que olfatearan el rastro, no se tomaron muestras de ADN, no se preservaron los vehículos, no se secuestraron muestras de los celulares de todos los involucrados, eso no se hizo en el momento".

En este sentido también criticó el hecho de que no se activara inmediatamente la Alerta Sofía, sistema diseñado para casos como este, y que no se le diera intervención a una fiscalía especializada desde el principio.

Según Soto estas fallas pueden deberse a falta de experiencia o precariedades estructurales en los sistemas judiciales y policiales locales: "En lugares que no están acostumbrados a trabajar casos complejos, no tienen ni la técnica ni la manera".

Por último se refirió a las fronteras argentinas y a las deficiencias en el control. Según señaló están permitiendo no solo la posibilidad de secuestros como el de Loan, sino también la proliferación del narcotráfico y otros crímenes organizados.

Finalmente consideró que la investigación está como al principio y que no se debiera descartar ninguna hipótesis, ni la de extravío ni la de trata; y descartó que haya un grado de complicidad o connivencia en la fiscalía.

"No me aparece un dato de alarma sobre eso, porque en muchas otras, en otras investigaciones, en otras casas también vemos deficiencias, sobre todo en lugares que no están acostumbrados a trabajar casos complejos", reiteró.

Entrevista de Miguel Clariá