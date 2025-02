Botta Bernaus: "El Estado tiene las herramientas para una política de control"

La tragedia ocurrida en la picada ilegal del jueves por la madrugada en la Av. La Voz del Interior, en Córdoba, dejó un joven de 19 años muerto y generó preocupación y cuestionamientos sobre la falta de acción del Estado ante estos eventos cada vez más recurrentes.

La convocatoria por redes sociales a estas carreras ilegales se repite en horarios y lugares específicos.

El doctor y experto en seguridad vial, Horacio Botta Bernaus, habló de este tema en diálogo con Cadena 3: "Desde hace muchos años, me impacta mucho el tema de los jóvenes en la siniestralidad vial. Sus decisiones a veces carecen de lógica y están marcando que en ese marco de permisividad, nosotros les estamos dando la posibilidad de que hagan estas cosas".

Botta Bernaus destacó que, a pesar de contar con un delito preventivo desde 2008 para sancionar picadas ilegales, la falta de acción efectiva por parte del Estado permite que estas prácticas continúen. "Decir que esto es un problema de seguridad vial es un error. Esto es otra cosa", afirmó.

El especialista cuestionó la respuesta de la sociedad y las autoridades ante estos eventos. "Cuando miro los vídeos, parecía un circo romano. ¿A nadie se le ocurrió que había que llamar a la Policía para detener esto?", reflexionó.

Además, Botta Bernaus subrayó la necesidad de una política de control y prevención: "El Estado tiene las herramientas para tener una política de persecución, de control, de interrupción que nos asegure como sociedad que esto no se vuelva a repetir".

Sobre la discusión penal en torno a estos casos, sostuvo que la clave está en la prevención: "No sirve nada cambiar el Código Penal si no trabajamos en la prevención. Necesitamos una sociedad que no mire para otro lado y que comprenda los riesgos de estas actividades".

Entrevista de Miguel Clariá.