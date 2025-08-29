Andis: Toma dijo que hay "operación de desgaste político" de exaliados de LLA

El exministro del Interior y exjefe de los servicios de inteligencia de Argentina, Miguel Ángel Toma, analizó el escándalo por los audios que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.

Toma señaló en diálogo con Cadena 3 que la estructura de inteligencia del país fue "totalmente destruida" durante los gobiernos del kirchnerismo y la comparó con un "hormiguero pateado" donde "las hormigas andan sueltas" sin control.

El exfuncionario expresó que el caso de los audios de Spagnuolo, que sugieren una supuesta red de corrupción, carece de validez jurídica hasta que el implicado ratifique sus declaraciones ante la Justicia. "Todo son trascendidos, comentarios informales. No se sabe si son grabaciones de un interlocutor o intercepciones ilegales", afirmó Toma, calificando el episodio como parte de una "brutal interna política" destinada a generar "ruido y conflicto" en un contexto económico, social y electoral delicado.

Toma criticó la percepción pública de los servicios de inteligencia, que, según él, son vistos como un mecanismo de espionaje interno en lugar de cumplir su función de proteger los intereses nacionales. "La inteligencia está para preservar los intereses de la nación frente a cualquier amenaza. El espionaje confunde los intereses de la Nación con los de un gobierno", explicó, atribuyendo esta distorsión a los gobiernos del kirchnerismo.

Además, citó como ejemplo la creación de una estructura paralela de espionaje bajo el mando del general César Milani, destinada a atacar a opositores en lugar de esclarecer casos como el atentado a la AMIA.

El exministro también destacó la falta de control sobre los servicios de inteligencia, subrayando la importancia de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso para supervisar estas actividades. Además, defendió la integridad de José Luis Vila, un exmiembro de los servicios que trabaja en la estructura del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, describiéndolo como "un señor absolutamente correcto".

Finalmente, Toma descartó que los audios de Spagnuolo sean producto de una operación de inteligencia, sugiriendo que se trata de una "operación de desgaste político" orquestada por interlocutores que buscan desacreditar al Gobierno actual y equipararlo a la corrupción de administraciones anteriores. "Esto será cuestión de la justicia probarlo", concluyó.

Finalmente, Toma descartó que los audios de Spagnuolo sean producto de una operación de inteligencia, sugiriendo que se trata de una "operación de desgaste político" orquestada por interlocutores que buscan desacreditar al Gobierno actual y equipararlo a la corrupción de administraciones anteriores. "Esto será cuestión de la justicia probarlo", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.