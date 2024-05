"Acá somos indigentes", dijo una enfermera que protesta en Misiones

La provincia de Misiones continúa enfrentando momentos de tensión por los reclamos salariales planteados desde diferentes sectores. Los trabajadores de la salud, la educación, la policía y los productores madereros y yerberos exigen un aumento salarial del 100% y aseguran que con sus sueldos no alcanzan la canasta básica alimentaria.

Marisa, una trabajadora de salud con 35 años de experiencia en un consultorio odontológico externo en El Dorado, y en diálogo con Cadena 3 dijo que con sus sueldos "son indigentes".

"100% es lo que estamos pidiendo. Exactamente el mismo reclamo que los policías, que los docentes, porque realmente acá somos indigentes. Estamos hablando de salarios de gente profesional o de gente con estudios que no llega a la mitad de la canasta básica", planteó la mujer.

Marisa dijo que plata en la provincia hay y denunció una "aduana paralela" donde se cobran impuestos a todo lo que entra a Misiones. Según ella, esta situación genera grandes ingresos para la provincia pero no se refleja en el aumento salarial para los trabajadores. "Acá hay muchísimos recursos, pero reparten la torta entre algunos. Plata hay, pero no la mandan donde tiene que ir. Nos tildan de piqueteros, pero somos todos trabajadores", afirmó.

"Yo hace 35 años trabajo en un hospital y realmente es vergonzoso nuestro sueldo. No llegamos. Todos nuestros compañeros haciendo guardias de 16 horas, salen de una entran en otra. No tienen vida. No tienen vida familiar. Viven prácticamente en el hospital para hacer una hora más de guardia, donde una guardia no llega 1.000 pesos la hora", cuestionó.

El conflicto laboral en Misiones comenzó el 18 de abril y ha llevado al personal sanitario a establecer campamentos frente al Ministerio de Salud provincial desde principios de esta semana. Marisa destacó que muchos trabajadores viajan desde lugares lejanos para participar en las protestas.

"Vos pisas Misiones y ya tenés que pagar impuestos. ¿A dónde va esa plata? Se la quedan ellos", dijo la mujer.

Informe de Mauricio Conti, enviado especial. Entrevista de Miguel Clariá.