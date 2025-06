Por Sergio Berensztein

Quiero abordar un tema que resulta crucial para entender la situación económica de nuestro país: la voracidad fiscal desmedida y el abuso de las tasas municipales. Cuando uno analiza lo que ocurrió en Argentina en los últimos 22 años, se encuentra con un dato alarmante: el gasto público total, que incluye nación, provincias y municipios, se ha duplicado. Pasamos de una carga fiscal del 25% al 50%. Esto implica que el tamaño del Estado en Argentina es el doble que hace dos décadas.

Es fácil pensar que este aumento en el gasto público se traduce en mejoras en educación, justicia e infraestructura. Sin embargo, la realidad es otra. A pesar de haber agrandado el aparato estatal, la decadencia del mismo es evidente. La política se ha acostumbrado a gastar en cualquier cosa, menos en el desarrollo de la sociedad. Un ejemplo claro es el colapso del sistema de jubilaciones y pensiones. No solo se duplica el gasto público, sino que también se pone en riesgo la seguridad social de los jubilados.

El fenómeno de Javier Milei se presenta como una respuesta de la sociedad a este modelo hiperestatista y frustrante. La situación actual refleja un rechazo a un sistema que parece tener dinero para todo, excepto para el futuro del país. A pesar de algunos esfuerzos del gobierno por revertir esta tendencia, el resultado ha sido más un ajuste parcial que una verdadera reforma. La licuadora ha funcionado, pero la motosierra, que debería cortar el gasto innecesario, no ha tenido el impacto esperado.

En el ámbito provincial y municipal, la situación es aún más preocupante. Si bien algunas provincias han hecho intentos de ahorro, la mayoría de ellas aún no han realizado reformas significativas. La carga tributaria en los municipios ha aumentado, especialmente a través de tasas que, muchas veces, no ofrecen contraprestación alguna. Esta inflación de tasas se convierte en una carga para los ciudadanos y las empresas, que se ven obligadas a pagar por servicios que no reciben.

El abuso de estas tasas se hace evidente en muchos casos. He conocido empresas que, a pesar de pagar tasas por actividades como el turismo aventura, no reciben ningún tipo de apoyo o servicio por parte de las municipalidades. Este tipo de situaciones se repiten en distintas localidades, donde los municipios imponen tasas que muchas veces superan los impuestos provinciales, generando un clima de insostenibilidad para los negocios.

El panorama se complica aún más cuando se considera que las municipalidades, al no poder cobrar impuestos, recurren a estas tasas abusivas. Esto no solo perjudica a las empresas, sino que también afecta la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de una decisión política clara para revertir esta situación se traduce en menos trabajo y una economía estancada.

Es fundamental que haya un cambio en la política pública, que se aplique la austeridad en todos los niveles de gobierno. La intervención de la Corte Suprema podría ser clave para establecer límites claros a las tasas que imponen las municipalidades, asegurando que haya una contraprestación lógica y material. De lo contrario, el abuso fiscal continuará, y la voracidad del Estado seguirá afectando a la sociedad argentina.

La libertad avanza lentamente frente a esta voracidad fiscal que persiste en el ámbito provincial y municipal. Es un momento crucial para que los ciudadanos exijan un cambio y para que los gobernantes entiendan que la austeridad y la responsabilidad fiscal son esenciales para el futuro del país.