Un auto se prendió fuego por un cortocircuito tras estar 12 horas frenado

Un Chevrolet Onix se prendió fuego este lunes a la madrugada afuera de una vivienda ubicada en Viedma al 1300.

El dueño del vehículo aseguró que se trató de un cortocircuito, que se produjo 12 horas después de que el auto fuera detenido tras un viaje.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lucas, propietario del Onix, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó: “Salí como todas las mañanas a trabajar, me llamó un vecino y me dijo que el auto se prendió fuego. Ayer fuimos a ver a la Virgen de San Nicolás, por suerte no nos pasó nada”.

“Tengo seguro y todo. Gracias a Dios estamos cubiertos. El fuego no llegó a mi casa”, precisó. Por prevención, trabajadores de Litoral Gas realizaron revisiones, pero la vivienda no resultó afectada.