Todo lo que tenés que saber para votar este fin de semana en Santa Fe

Las dudas de los electores llevaron a la conformación de un consultorio electoral en Cadena 3 Rosario. Ahora, a horas de las elecciones, el secretario electoral de la provincia de Santa Fe, Pablo Ayala, respondió dudas y consultas de todos los oyentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Boletas: “Son cinco boletas y una sola urna. No hay que poner más de una marca por boleta. El elector primero consulta el padrón para ver dónde vota. La boleta verde es para precandidatos a gobernador, la naranja a diputado, la azul a senador, la roja a intendente y la amarilla a concejal”.

Operativo. “Habrá 30 mil personas afectadas al operativo electoral. Las boletas se revisan todas. Son 15 millones de boletas por elección las que se controlan. La conformación de mesas está garantizada, su funcionamiento está asegurado. Hubo gente a la que llamamos por teléfono para ver si iban a ir o no”.

Datos y transparencia. “El telegrama con los datos se escanea y va a los centros de conteo. La documentación en la mesa debe estar completa y clara. De ahí sale el escrutinio provisorio y luego el definitivo. En las PASO el escrutinio es más lento. A las 12 de la noche deberíamos tener una carga consistente de votos.

En Santa Fe hay un sistema de votación diferente al nacional. En Córdoba hubo un problema de procesamiento de datos, falló la trasmisión de los datos, no estuvo en discusión el sistema de votación. En Santa Fe la transparencia está garantizada”.

Prohibiciones antes y durante. “Con la veda se suspenden los actos de proselitismo, es un espacio para que la sociedad reflexione. Se suspende la publicidad y la cartelería. En la votación está prohibido manipular teléfonos o aparatos de filmación a los boxes”.

Edades y problemas sin solución. “El padrón contiene a los jóvenes de 16 y 17 años. Las personas de 70 años están exentas de la obligatoriedad de ir a votar. Hay jóvenes que no cambiaron el DNI a los 14 años y no están empadronados. En la publicación del padrón provisorio se podían realizar reclamos, ahora ya no. Pero aun sin votar en las PASO se puede votar en las generales”.

Voto accesible, pero con DNI físico. “Hay mesas accesibles en todos los establecimientos. Las personas ciegas pueden ir con un acompañante. En cada establecimiento hay plantillas braille. No se puede usar DNI digital, el resto sirven todos”.

PASO, obligatorias. “El voto es obligatorio. Se puede justificar la no emisión del sufragio durante los 60 días posteriores a las elecciones. El Tribunal Electoral ahí verifica y aplica la multa”.