Tejeda y los comedores: "Agrupaciones políticas utilizaron fondos del Estado"

Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, afirmó que hay espacios políticos involucrados en el escándalo sobre las irregularidades en comedores que reveló Cadena 3 Rosario.

Si bien la ministra fue prudente y no mencionó a ninguna organización, expresó: “Hay agrupaciones políticas que han usado al Estado y que claramente han utilizado los fondos del Estado que eran destinados para un comedor una copa de leche y no fue utilizado para lo que fueron conveniados con la provincia”.

“Puntualmente, Junín 1880. Vayan y vean qué hay ahí. Ahí figuraba que había un comedor. Vayan y vean qué es lo que hay ahí. Hay organizaciones que son conocidas y que, lamentablemente, nosotros queremos trabajar absolutamente con todas las organizaciones e instituciones que trabajan como corresponde”, profundizó en Radioinforme 3.

En cuanto a los relevamientos que destaparon el escándalo, la ministra indicó: “En las auditorías comenzamos a encontrar irregularidades, donde había espacios que íbamos a visitar con direcciones puntuales y te encontrabas con un torneo baldío, te encontrabas con una placita, te encontrabas con un galpón vacío, que nada tenía que ver ni con una copa de leche ni con un comedor”.

“Conversábamos con los vecinos y los vecinos te decían acá nunca hubo un comedor, nunca hubo entrega de alimentos. Bueno, la verdad que cuando empezamos a encontrar todas esas irregularidades, la primera denuncia la hicimos en febrero, hicimos en abril, hicimos en mayo y ahora tenemos una nueva denuncia para hacer también”, anticipó.

A la hora de evaluar la participación de funcionarios del gobierno de Omar Perotti, Tejeda dijo que no puede hablar de la gestión que los precedió, pero marcó: “A nosotros, el gobernador nos pidió control, nos pidió austeridad y eso es lo que estamos haciendo”.

“No podemos permitir que esto siga ocurriendo – apuntó-. También te cuento que hubo sustitución de identidades. Había personas que supuestamente tenían tarjetas institucionales, que es uno de los programas que tenemos en seguridad alimentaria y esas personas no sabían. Y por montos importantes. Hay algunas tarjetas que estamos hablando de todo el año pasado por 24 millones de pesos. 24 millones el año pasado. Ese es de una tarjeta puntual. Tenemos cerca de 10 denuncias por sustitución de identidad. Esa era una tarjeta, había otras por otros montos, pero esa me quedó recontra, claro, me quedó en la cabeza porque pensaba en 24 millones de pesos lo que implicó el año pasado en alimentos”.

Y cerró: “Cuando arrancamos en febrero hicimos un aumento de entre un 80 y un 100% en promedio de los distintos programas de seguridad alimentaria, pero vemos a diario el incremento de los pedidos. No lo tenemos cuantificado porque imagínense que recibimos pedidos de los municipios y comunas de toda la provincia que también van a los distintos estamentos que tenemos del ministerio, pero creemos más o menos que hay un incremento entre un 25 y un 30% de demanda”.