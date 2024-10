Sica, sobre la baja de impuestos: "Puede generar impacto inmediato"

El gobierno argentino continúa con la reducción de aranceles de importación, una medida que busca abrir la economía y fomentar la competitividad. Esta decisión sigue a un primer paso dado en mayo y pretende beneficiar a los consumidores al disminuir costos en diversos productos, aunque también genera inquietudes en algunos sectores industriales.

Dante Sica, exministro de Producción y economista, señaló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "las economías más abiertas son, naturalmente, las más dinámicas" y considera que esta apertura es un avance positivo. Sin embargo, advirtió que "cuando los sectores están muy protegidos, hay un impacto medido sobre la competitividad".

Sica explicó que la baja de aranceles en productos como cubiertas de autos y motos, café molido y otros bienes de consumo básico puede beneficiar a los consumidores al reducir costos de mantenimiento y transporte.

El economista destacó que "no haces tortillas sin romper los huevos" y reconoció que esta liberalización puede llevar a una competencia más intensa, lo que podría afectar a algunas pymes que no se han adaptado a los cambios del mercado. "Algunos sufrirán más porque no han podido, por distintas cuestiones, ponerse en línea con los procesos productivos", añadió Sica, pero aclaró: “En algunos rubros puede generar un impacto inmediato. Empezaremos a ver ofertas y más competencia, pero hay un techo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a los beneficios para los consumidores, Sica mencionó que "la señal de precios es rápida", indicando que los precios pueden ajustarse rápidamente tras la reducción de aranceles. Sin embargo, también aseveró que "otros tendrán que hacer el proceso de recomposición de stock", lo que podría demorar el impacto en el bolsillo de la gente.

La discusión sobre la reducción de impuestos se presenta como un complemento necesario a la baja de aranceles. Sica señaló que "la baja de impuestos está vinculada al superávit fiscal" y que mejorar la administración tributaria es fundamental para aliviar la carga sobre las pymes. "Hay mucho en el corto plazo para mejorar la administración tributaria", afirmó, destacando la necesidad de eliminar el sistema de retenciones que afecta a las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, Sica enfatiza que el desafío radica en la reconversión de las empresas para adaptarse a un entorno más competitivo. "La Argentina tiene empresarios muy resilientes", aseguró, y subraya la importancia de proporcionar reglas de juego claras y tiempo suficiente para que las empresas se adapten a los cambios. "Eso les saca horas a las empresas", concluyó, refiriéndose a la burocracia que enfrentan en su actividad productiva.