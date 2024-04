Scaglia: "Si no hay gestión por la falta de la Ley Bases, hay que darles la ley"

En la previa de la reunión con gobernadores, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, planteó los motivos por los que desean que el Gobierno nacional logre la aprobación de la Ley Bases.

“Es necesario darle la Ley Bases al Gobierno, sino seguiremos en una Argentina que no resuelve las cosas ni toma decisiones bajo la exclusa de que no hay ley. Y hay que darle herramientas a un mandatario para que pueda hacer lo que debe hacer”, expresó Scaglia en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Me cuesta ver la gestión nacional. Si la comparo con la de Santa Fe encuentro diferencias. Por eso si la excusa de la no gestión es la falta de ley, hay que darles la ley. No podemos tener otros 100 días sin una acción concreta. Hay obras que hay que hacerlas, no digo hacer rutas nuevas, pero sí arreglos. En Santa Fe tomamos decisiones concretas”, remarcó.

A la hora de negociar, la provincia antepondrá prioridades que no están en discusión. “Nosotros no negociamos la defensa de una provincia que es productiva –afirmó Scaglia-. La primera ley planteaba retenciones y una quita a la caja de jubilaciones. Lo que está en determinadas leyes no está en discusión, y la defensa de la producción es nuestro primer tema en la mesa”.

La funcionaria santafesina dijo que Guillermo Francos “es el mejor interlocutor” del Gobierno, pidió que Javier Milei atienda personalmente a Maximiliano Pullaro y cuestionó el Impuesto a las Ganancias.

“El problema de ganancias es sobre que mínimo no imponible lo pones. Hoy 1.200.000 pesos, después de todo lo que paso, es un número que afectaría a muchas familias: pagarían ganancias gente que gana eso y le cuesta pagar las cuentas. Es un mínimo muy bajo. Si ponés ese número en muchas industrias no van a querer hacer horas extras. Nadie quiere trabajar para que se lleve el dinero el Estado”, señaló.

Por otro lado, Scaglia dijo que en la presidencia del PRO habrá definiciones a mediados de año y pidió a Milei que nombre funcionarios. “Es un Gobierno que no terminó de jerarquizar a quienes deben firmar los expedientes. El Estrado es burocracia, lo requiere para que sea transparente. Hoy en distintas áreas no hay quien firme”, reveló.