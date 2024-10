Santacroce le pidió obras a Francos y dijo que Pullaro "discrimina"

Roly Santacroce, intendente de Funes, criticó Maximiliano Pullaro y dijo que no tiene en cuenta a la localidad que gobierna porque tienen distintas miradas políticas.

En primer lugar, destacó el encuentro que mantuvo con otros intendentes –Enrique Vallejos (Reconquista), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán) y Marcelo Andreychuck (San Cristóbal)- y el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos.

“Reclamamos las obras que estaban planeadas. Teníamos una de cloacas. La empresa estaba haciendo la obra y se retiró cuando les dijeron que no les iban a pagar más. Hay una rotonda también. Son tres o cuatro obras”, precisó Santacroce en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Los intendentes tenemos necesidades extremas. En nuestro caso es la ruta 9, autopistas y ferrocarriles. Francos nos escuchó, estamos agradecidos. Fue un trato afectuoso y agradecido. Eso no nos sucede con el gobierno provincial: pasaron 10 meses y nunca hablé con Pullaro. Todas las semanas hace anuncios para la zona, pero a Funes no le llega nada. Pullaro se olvidó de las ciudades que no tienen su mirada política. Ojalá se deje de discriminar a intendencias como la nuestra”, disparó.

“A Funes no le llegó nada de Aguas, si eso no es discriminación u olvido qué es. Es tiempo de violencia política, se meten con los empleados de la EPE, de Aguas, con jefes comunales. Pero estos gobiernos se van a terminar”, continuó.

Santacroce, consultado por un posible acercamiento al espacio libertario, reflexionó: “No hubo acercamiento. Somos de extracción del Partido Justicialista, pero eso ya quedó en el tiempo. Hoy el peronismo no tiene referencias. Pelean y discuten por los cargos, a nadie le importa un carajo. Terminado Perotti nadie me representa”.

Y marcó: “Para ser candidato a diputado nacional, que me encantaría, debo dejar la intendencia. Santa fe necesita un buen diputado nacional, hoy no lo tiene. Son de La Cámpora, de Milei, de Macri o Cristina. Ninguno discute por las necesidades de la provincia. En 2027 no iré por la intendencia, pero podría participar el año que viene”.