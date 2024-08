Rossi: "Lo de Fabiola me sorprendió, a Alberto no lo vi ni levantar la voz"

Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Sergio Massa, brindó declaraciones tras la denuncia por violencia de género que le hizo Fabiola Yáñez a Alberto Fernández.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Rossi expresó: “Compartí 3 años de funcionario con Alberto, el de mayor cercanía fue el último que fui jefe de Gabinete. La denuncia de Fabiola me sorprendió, no lo vi durante ese tiempo ni siquiera levantar la voz en una reunión política. La sorpresa no me obliga a ninguna otra cosa. La postura es clara, a favor de la víctima fue es Fabiola y no del victimario que es Alberto”.

Sobre el caso y su desconocimiento, amplió: “La AFI (Agencia Federal de Inteligencia) no hace inteligencia interna, este Gobierno la hará. ¿Cómo desde la AFI voy a hacer inteligencia sobre el Presidente? Eso está prohibido, por más que estos hayan invertido 150 veces más de lo que gastamos nosotros en el último año. Nadie explicó para qué. Yo nunca supe nada ni me imaginé algo de estas características”.

Y agregó: “Si hay una operación mediática bueno, siempre hay sobre el peronismo y el movimiento de mujeres. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es un caso de violencia de género y mi posición es creerle a la víctima, defenderla, y condenar al victimario. El mismo expresidente lo dijo en esa entrevista media rara en el diario El País. Lo primero que desató el hecho fue un ataque al movimiento de mujeres, que es de lo mejor que le pasó a la Argentina en los últimos años. Sin Ni una menos quizá no había contexto para una denuncia así. Hace 30 años era difícil pensar en una denuncia como la de Fabiola”.

Coyuntura política y RIGI

La denuncia a Fernández generó un pedido por parte de alguno de sus partidarios de que deje la presidencia del Partido Justicialista (PJ). Para Rossi, la renuncia del exmandatario “no altera nada”. “Había pedido licencia a principios de este año, la instancia de él como presidente del PJ era una etapa superada. Ningún militante del PJ ingresó al PJ por Alberto Fernández”.

A su vez, en torno a la actualidad del partido y los posibles líderes futuros, el dirigente santafesino indicó: “Kicillof (Axel) es gobernador de la provincia más gran de Argentina, Quintela (Ricardo) viene recorriendo las distintas provincias y Ziliotto (Sergio) gobierna una provincia emblemática para el peronismo allí no perdimos desde 1983. Superaremos esta instancia como la historia argentina nos llevó a superar instancias más dificultosas. Perón estuvo 18 años en el exilio, hubo también dictadura”.

Por otro lado, Rossi criticó los avances del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y marcó: “Habrá que ver cómo se reglamenta y aplica el RIGI. Más allá de que haya sido votado en el Congreso, el Gobierno lleva adelante las reglamentaciones, que en algún punto hasta desvirtúan a la ley. El régimen le da al sector privado más de lo que pedía”.

“Es un régimen claramente nocivo para Argentina –denunció-. Desde el tercer año de inversión permitirá a las empresas exportar sin derechos de exportación. Van a extraer recursos naturales y no dejarán un dólar en Argentina. El mismo Gobierno revienta dólares de las reservas para mantener el tipo de cambio y contener la inflación. El régimen se debe revisar, hay que cambiarlo. El peronismo debería revisar el régimen porque nos lleva a un callejón sin salida, ¿de dónde van a salir las divisas para Argentina?”.