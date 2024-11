Rossi: "Las herramientas de Milei para bajar la inflación no son sostenibles"

Agustín Rossi, el exjefe de Gabinete de la Nación y referente del kirchnerismo en Santa Fe, analizó lo que dejó el acto de Cristina Kirchner en Rosario y criticó las políticas económicas del presidente Javier Milei.

“Hace mucho tiempo digo que hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes. Lo que se vivió el sábado en La Siberia fue una fiesta. La empatía y la química de Cristina con la gente está intacta. Fue un acto significativo, desde que asumió Milei no hubo algo más importante en Rosario”, destacó Rossi en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Por otro lado, sobre los peronistas no presentes el sábado, marcó: “La respuesta de los que no estuvieron la deben dar ellos. Yo no participé de la organización del acto. Hablé con todos los dirigentes. Cuando viene una figura como Cristina, que acaba de ser electa presidenta del PJ, es un hecho importante. A mí me tiene con poco cuidado el tema de las ausencias”. En ese sentido, se refirió a la falta de Omar Perotti en la presentación y dijo: “Uno es peronista desde que dice que lo es, después están las actitudes que cada uno toma. Yo no pongo ni saco las características de peronista a nadie”.

Por otro lado, Rossi apuntó contra Milei y manifestó: “El problema es cómo hacer para bajar la inflación. Si para hacerlo se genera una enorme recesión económica, se rifar las reservas del Banco Central para mantener a raya los dólares financieros…habría que revisar las herramientas que se están utilizando. Las herramientas de Milei para bajar la inflación no son sostenibles. Piden más dinero al FMI (Fondo Monetario Internacional) para sostener el tipo de cambio, cuando lo readecuen no sé cómo harán para sostener el ritmo inflacionario”.

“Argentina debería ir a un modelo como el del Brasil, que tiene un Banco Central con arriba de 300 mil millones de dólares de reservas. En la Argentina de Milei las reservas no importan, lo del blanqueo entra por una ventana y sale por la otra. Esto ya lo hemos vivido, la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad. Puede genera un escenario financiero que es una primavera, pero tiene fecha de vencimiento, no es sustentable. Solo lo es con crecimiento económico. Milei se cansó de decir que la actividad estaba despegando, pero los indicadores dicen lo contrario. La economía argentina tiene tantos problemas y Milei esta aferrado a un dogma”, lamentó.

Polaridad política, palo a Kicillof y PASO

A la hora de evaluar el escenario político nacional, el exministro en la gestión de Alberto Fernández le dejó un mensaje al gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo: “Cristina es la dirigente más importante que tiene el peronismo y Mauricio Macri el más importante del pro. Las renovaciones de los partidos no son hechos voluntaristas. Alrededor de Cristina crecieron dirigentes políticos que hace 10 años no tenían la relevancia que tiene, como Kicillof, cuya carrea política fue impulsada por Cristina. Siempre es bueno que en los espacios políticos aparezcan corrientes renovadoras”

Además, agregó: “No estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO. Tampoco dejar el financiamiento de los partidos en manos del sector privado, eso es legalizar el lobby”.