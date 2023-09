Roly Santacroce, intendente de Funes: "Es la ciudad con menor índice de delito"

El intendente de Funes, Roly Santacroce, visitó el estudio de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y repasó los principales ejes de su gestión en la localidad cercana a Rosario.

Infraestructura. “El tema más importante que tenemos que abordar es el regional. El 35 por ciento del aeropuerto está en nuestra ciudad. Antes las ciudades eran alrededor de las estaciones de trenes, ahora de aeropuertos. Tenemos que empezar a construir hangares, un sistema de fletes que pueda comunicar Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Recursos y crecimiento. “Todos se hacen los distraídos. En la Argentina se gobierna para el AMBA, y en ciertas provincias se gobierna para algunas ciudades.

Hay recursos económicos que deberían darle a Funes y no se los dan. Lo voy a judicializar. Tenemos 60 mil habitantes. Tenemos un plan regulador, pero necesitamos 60 millones de pesos para llevarlo adelante.

Nos decían que nuestra ciudad tenía que ser dormitorio. Me opuse a esa mirada. Teníamos miles de jóvenes sin trabajo. Hoy somos la ciudad con menos índice de desocupación de Santa Fe. Ingresan por día unas 10 mil personas a trabajar a Funes. Faltan el tercer carril, la colectora y la iluminación de la autopista Rosario-Córdoba”.

Conexión metropolitana. “El tren es una alternativa importante, pero deberíamos tener más frecuencias. Hay que darle lugar al ámbito metropolitano. Asfaltamos, trabajamos en el gas natural. Con el agua es sencillo, deberíamos tener un acueducto que conecte con Rosario. Eso fue licitado en la época de Bonfatti. Perotti lo licitó, pero todavía no se adjudicó. Si el Gobierno nacional no te regala 500 millones de pesos, no podés tener gas natural. Hay que hacer una red nueva”.

Educación. “Hay 300 niños que finalizan la primaria y no tenían lugar en la secundaria la mitad. Pero haremos aulas para albergarlos. De todas formas, el año que viene deberíamos avanzar en una escuela para no tener más ese problema”.

Mercado inmobiliario. “No tengo el control del alquiler de las viviendas, y se abusan mucho. Gente de trabajo no puede alquilar. No se puede pagar 2 mil dólares para estar en una casa quinta en verano. Le pido a la gente que no alquile así. El Estado municipal no recibe ni un peso de eso”.

Actividad comercial. “En nuestra gestión el gobierno se incrementó 400 por ciento. Hicimos un convenio público-privado. Acompañamos mucho a los empresarios. Nosotros autorizamos inversiones y luego pedimos las regularizaciones”.

Seguridad. “En 2019 sabíamos de la problemática de inseguridad. Teníamos 7 cámaras, hoy tenemos 290. Estamos construyendo una tercera central de monitoreo. Tenemos la ciudad con menos índice de delito. En Funes no hay vendedores ambulantes, trapitos, voy y los saco personalmente”.