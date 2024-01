Reforma en Ganancias: "Estaríamos volviendo a septiembre del año pasado"

El Gobierno nacional busca restituir el Impuesto a las Ganancias y el piso quedaría fijado en 1.350.000.

Sebastián Domínguez, contador público y CEO de SDC Asesores Tributarios, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “El Gobierno estaría volviendo al impuesto a las ganancias de septiembre del año pasado. Hasta un determinado valor de sueldo bruto el empleado no pague nada, pero el que está por encima del piso paga el 35 por ciento. No fue una buena reforma”.

“Hasta 1.350.000 pesos no se tributarían ingresos brutos. Un empleado con ese bruto, que es un neto de 1.150.000 mil pesos no pagaría. El de un neto de 1.400.000 pesos (1.650.000 pesos en bruto) pagaría casi 300 mil pesos de ganancias”, ejemplificó.

Y expresó: “La duda es si cuando esta reforma se apruebe es retroactiva a enero o no. Es complejo. En el mundo hay montos hasta los cuales no se tributa, pero no existen pisos. Hay deducciones. Si esto se aprueba se discrimina a los autónomos”.