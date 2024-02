¿Puede la ola de calor perjudicar a la cosecha?

Rubén Walter, director del SEA (Sistema de Estimaciones Agrícolas) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, evaluó el impacto que puede tener la ola de calor en las cosechas.

“En particular, en algunos sectores puede haber impacto de la ola de calor. Pero a diferencia de las campañas pasadas, tenemos buen desarrollo de la altura de plantas. Impacto habrá seguro, pero no cambiará la expectativa de la cosecha, que puede ser muy buena o récord”, aseguró Walter en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“No hay que olvidar lo que pasó hace tres años, o el año pasado. Sin embargo, las lluvias de octubre aliviaron y las expectativas fueron evolucionando”, indicó, y precisó: “La soja de primera es la más sembrada. Tendremos una cosecha muy superior a la del año pasado, volviendo a la normalidad”.

Con respecto a lo comercial, el referente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe explicó: “Habrá una mayor oferta del productor. En cuanto a los precios, puede haber una tendencia a la baja por la mayor oferta. Hay un signo de pregunta. Cada productor verá cómo cubrir los costos para no quedar endeudado. Luego, decidirá si liquida o no. No toda la producción sale al mercado. Cuando el valor comercial no es tentador, está la posibilidad de esperar y después comercializar”.