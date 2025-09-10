Presidente comunal electo tapó pozos con su máquina: "Hay desidia política"

Matías Suárez, presidente comunal electo de Zavalla, tomó la iniciativa de tapar los pozos utilizando una retroexcavadora de su empresa constructora. "Fue una decisión mía. En conversación con el gobierno provincial, me dijeron que si me animaba, lo hiciera, y así lo hice", explicó Suárez. "El trabajo es con asfalto y, si no llueve, durará entre dos y tres semanas", añadió en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Suárez reconoció que la intervención es necesaria, pero advirtió sobre la falta de respuesta del gobierno nacional. "Si no son parte de la solución, son parte del problema", afirmó, resaltando la importancia de actuar ante la gravedad de la situación. "Ese puente se está por derrumbar, y hay partes de la ruta que se están cayendo", detalló, mientras mencionó que el gobernador ha denunciado la situación en los medios y está tomando medidas como la colocación de cartelería en las rutas nacionales.

El presidente comunal electo también señaló que su esfuerzo no recibe compensación: "No, nadie me paga. ¿A quién le va a cobrar? No hay nadie", aclaró. El trabajo de reparación tomó solo tres horas, lo que pone de relieve la ineficiencia de las autoridades para abordar el problema durante años. "Esto habla de desidia política", criticó Suárez.

Sobre la posibilidad de que las rutas nacionales pasen a ser administradas por las provincias, Suárez consideró que "va a terminar pasando", dado que el ministro Lisandro Enrico ha expresado su deseo de hacerse cargo de las rutas. "Nosotros las transitamos todos los días", concluyó, mostrando la necesidad de que las decisiones sobre el mantenimiento de las rutas estén en manos de quienes conocen la realidad del lugar.

Iluminaron la "curva de la muerte"

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, expuso la crítica situación de la ruta nacional 33, conocida como la "curva de la muerte", resaltando la falta de intervención del gobierno nacional en materia de infraestructura vial. Corsalini mencionó que a pesar de los anuncios de reconversión en autovía realizados por varios presidentes, la obra nunca se concretó. "Seis presidentes anunciaron la reconversión en autovía de la 33. Hubo actos de colocación de piedra fundamental y siempre quedó ahí", afirmó.

El intendente destacó la desatención del Estado en los últimos años, señalando que "los gobiernos y gobiernos que dijeron que iba a ser" han dejado a la ruta en un estado crítico. Según Corsalini, la gestión de Alberto Fernández fue "desastrosa" y el actual gobierno de Javier Milei destina "presupuesto cero a la obra pública en el interior de la Argentina".

FOTO: La ahora iluminada curva de Pérez.

Con recursos propios, el municipio de Pérez logró iluminar la peligrosa curva, una medida que Corsalini consideró urgente debido a los numerosos accidentes que se han producido en la zona. "La verdad que para nosotros era un desafío y una necesidad que tenían los vecinos", explicó. Además, el intendente resaltó que la falta de recursos nacionales y provinciales complica aún más la situación: "Cada vez son más escasos, cada vez son más raquíticos".

En cuanto a la percepción de una discriminación política, Corsalini sostuvo que "tiene que ver con la falta de mirada federal". A pesar de que "todos hablamos de federalismo en el discurso", la realidad muestra una desconexión entre las decisiones políticas y las necesidades de las comunidades en el interior del país. "Estamos hablando de cómo los granos del campo llegan al puerto, de cómo... ni siquiera verlo por ese lado", añadió.

Finalmente, Corsalini criticó la falta de diálogo con el gobierno nacional, señalando que "no hay con quién hablar". La situación actual, según él, es insostenible y requiere una atención inmediata. "Hemos puesto la mejilla hace más de un año y medio. Hemos tenido paciencia, hemos esperado", concluyó el intendente, quien también se muestra agradecido por la cobertura mediática que ha permitido visibilizar el reclamo de la comunidad.

Entrevista de Hernán Funes.