Portavoz militar israelí: "Irán estaba a días de tener 15 bombas atómicas"

La ofensiva militar de Israel sobre Irán, denominada "León Ascendente", marca un nuevo capítulo en la tensión geopolítica de la región. Según Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, la operación se llevó a cabo en la madrugada y se centró en atacar el programa nuclear iraní y otros objetivos militares. "Se trata de una ofensiva que es preventiva, es precisa, está basada en inteligencia de alta calidad", afirmó Kaplan.

La operación involucró a 200 aviones de combate y alcanzó múltiples objetivos simultáneamente, incluyendo "infraestructura y líderes del programa nuclear", así como sistemas de defensa aérea y fábricas de misiles balísticos. Kaplan destacó que "Irán estaba a días de tener 15 bombas atómicas", lo que representa una amenaza no solo para Israel, sino para todo Occidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Teherán ya ha respondido a la ofensiva, lanzando más de 100 drones y objetos voladores no tripulados, aunque Kaplan indicó que la mayoría fueron interceptados antes de ingresar al espacio aéreo israelí. Sin embargo, advirtió que "no puedo decir que no haya una amenaza a Israel en los próximos minutos".

En cuanto a la coordinación con Estados Unidos, Kaplan aclaró que "la operación fue encabezada por Israel". Afirmó que el régimen iraní ha avanzado significativamente hacia la obtención de armamento nuclear, lo que motivó la acción militar. "Nuestra seguridad está sobre nuestros hombros, más allá de las alianzas que tenemos a nivel internacional", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Kaplan también confirmó la eliminación de un líder de las Fuerzas Revolucionarias de Irán, el comandante Hossein Salami, quien tenía alerta roja en Argentina por su supuesta implicación en el atentado a la AMIA. "Efectivamente es el comandante de las Guardias Revolucionarias, Salami", indicó, recordando la histórica relación entre Irán y América Latina en términos de cooperación estratégica.

Finalmente, el portavoz destacó la reciente firma de un acuerdo de cooperación en defensa entre Argentina e Israel, subrayando la importancia de la colaboración entre ambos países en la lucha contra el terrorismo. "Argentina e Israel son países que han sufrido las consecuencias del accionar del terrorismo", concluyó Kaplan.

Entrevista de Hernán Funes.