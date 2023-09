Policía asesinado: jefa de fiscales aseguró que "no descarta" robo

El asesinato del policía en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) está en plena investigación. Sobre el caso, la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, indicó que “no se descarta” un robo y aseguró que es “prioridad” esclarecer el hecho.

“Se está trabajando todavía. Fue un hecho gravísimo. Se empezó a trabajar de inmediato en todas las hipótesis posibles, es algo prioritario avanzar en este caso”, sostuvo Iribarren en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Los disparos fueron a él casi sin diálogo previo. El motivo es lo que se está reconstruyendo. No descartamos ninguna hipótesis. Una es la del robo. No tuvo amenazas ni estuvo comprometido en causas complejas”, aclaró.

“Que pasó en el momento no se puede establecer. Tampoco podemos adelantar cosas de la investigación. Se hicieron pericias sobre el auto encontrado. No podemos tomarlo como un hecho más, con las formas normales de abordaje. Estamos analizando si es un nuevo límite que se cruzó, pero no descartamos nada”, cerró.