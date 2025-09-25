Pidieron que Dlugovitzky vuelva a prisión, pero la jueza no lo avaló

La situación de Gastón Dlugovitzky, conductor condenado por el trágico accidente que costó la vida a Fabián Cragnolino en 2019, volvió a estar en el centro de la atención pública. Dlugovitzky, quien fue sentenciado por manejar a 126 kilómetros por hora en la zona sur de Rosario, obtuvo este año la libertad condicional tras cumplir parte de su pena. Sin embargo, la fiscal Gabriela Bassagaisteguy solicitó la revocación de esta libertad debido a su incumplimiento de las condiciones impuestas: debía asistir a un curso de reeducación vial y se ausentó. De todas formas, en la audiencia celebrada este jueves, la jueza Luciana Prunotto no avaló el pedido y el homicida vial seguirá en libertad condicional.

La magistrada escuchó este jueves el planteo de la fiscal, que pidió que vuelva a prisión, y rechazó la petición pese a dar por acreditado el incumplimiento. No obstante, Prunotto resolvió "que no se compute todo el tiempo transcurrido desde que obtuviera la misma hasta la fecha, por lo que el vencimiento de esta pena operará el día 5 de Septiembre de 2027". Asimismo, ordenó que "reanude sus presentaciones ante la Agencia de medidas no privativas de la libertad en un plazo no mayor a tres días hábiles".

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron a Cadena 3 Rosario que la fiscal Bassagaisteguy apelará la decisión de la jueza e insistirá para que el conductor homicida vuelva a la cárcel.

FOTO: Gastón Dlugovitzky mató al volante a toda velocidad en 2019.

El pedido

Matías Lanfranchi, director de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que “cuando fue concedida la libertad condicional, Dlugovitzky debía cumplir con ciertas reglas de conducta que impone el Poder Judicial”, y destacó que “somos muy estrictos en el control porque entendemos que es un cumplimiento que tiene que realizar sí o sí”. Entre las condiciones, se encontraba la obligación de asistir a cursos de reeducación vial, los cuales Dlugovitzky no ha cumplido.

Lanfranchi agregó: “Nosotros generamos las herramientas para que las personas puedan cumplir con las reglas de conducta. No dejamos que la persona se la autogenere”. La falta de cumplimiento con estas normativas llevó a la fiscal a solicitar que Dlugovitzky regrese a prisión.

El director de la agencia enfatizó que “como Estado no podemos permitir que estas reglas de conducta no se cumplan” y que el incumplimiento ha sido informado al Poder Judicial. “Lo que él en su subjetividad entienda, cada uno sacará sus propias conclusiones”, concluyó Lanfranchi.

