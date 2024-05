Paro municipal: "Es una falta muy grave no acatar la conciliación obligatoria"

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario no acató la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la provincia. De este modo, pararán este miércoles y jueves en reclamo a la falta de acuerdo paritario con las autoridades de la Municipalidad de Rosario.

En ese marco, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo apuntó contra el gremio y remarcó que se trata de una “falta muy grave” no acatar la medida. En la misma línea, expresó que en caso de no hacerlo podrían aplicarles multas.

"Estoy esperando los argumentos", añadió el funcionario en diálogo con Hernán Funes, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Además, apuntó: “Vamos a intimar al sindicato para que acate la conciliación obligatoria porque sino serán sancionados”.

"Fuimos y no había actividad normal. Ayer estuve en contacto todo el día con el intendente Javkin, hoy me comuniqué a primera hora, antes de las 7 de la mañana, para que me comunique de manera formal, si no estaban acatando la conciliación. Efectivamente me dijo que no, que no lo estaban haciendo, por lo que me iba a hacer una nota. No se presentaron a trabajar", marcó.

Por otro lado, remarcó: "El municipio no se va a presentar a la audiencia a las 10 de la mañana, porque obviamente que estando de paro no hay diálogo. Lo cual comparto, porque de hecho la conciliación obligatoria tiene ese fin, juntar las partes que no se pudieron poner de acuerdo en la cuestión salarial".