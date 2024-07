Ola polar: advierten por riesgos de intoxicación por monóxido de carbono

Parte de la provincia de Santa Fe, donde se incluye Rosario, permanece bajo alerta roja por las bajas temperaturas. La mañana de este miércoles comenzó en la ciudad con el termómetro marcando -6º.

En ese marco, el secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, afirmó que se están tomando medidas para proteger a los más vulnerables. "El Servicio Meteorológico ya venía anunciando estas temperaturas y el día de ayer a las 18 horas se emitió una alerta roja y naranja", planteó en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

La alerta roja fue emitida para el sur de la provincia y naranja para el resto. Ante esta situación, desde Protección Civil se informó a todos los intendentes y presidentes comunales sobre las precauciones necesarias, especialmente en relación con personas en situación de calle.

En Rosario, el operativo municipal incluye la distribución de alimentos calientes y atención médica cuando es necesario. “Hay un trabajo coordinado y sobre todo un trabajo muy fuerte en los barrios, pero también con lo que son los excombatientes de Malvinas, que realmente salen con todas organizaciones solidarias a brindar alimentos calientes. A ver a las personas que están en situación de calle, cuándo es necesaria la presencia médica a través del SIES. Todas las áreas de desarrollo social están trabajando coordinadas con organizaciones sociales. Y realmente, ante estas temperaturas a través del 147 los vecinos pueden estar informando que hay alguna persona que necesite la asistencia por parte del municipio”, continuó.

Además, Escajadillo mencionó que uno de los principales riesgos durante estas bajas temperaturas es la intoxicación por monóxido de carbono causada por buscar formas inapropiadas para generar calor. "Hemos tenido en Rosario víctimas fatales por monóxido de carbono", recordó.

“La población busca cualquier manera de generar alguna fuente de calor y a veces se toman riesgos muy importantes, se cierra prácticamente herméticamente una habitación y a veces la intoxicación por monóxido de carbono puede ser una de las causas fatales que se dan, especialmente cuando no se revisan los artefactos de las estufas”, dijo. Para finalizar, instó a la población a no exponerse al frío si no es necesario y a tomar todas las precauciones necesarias, especialmente los niños y adultos mayores.