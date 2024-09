Municipios no podrán incluir tasas en servicios: "Esto puede acabar en la Corte"

Por una resolución del Gobierno nacional, los municipios ya no podrán cobrar tasas e impuestos en los servicios. La medida fue anunciada este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Nadín Argañaraz, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Hay muchos servicios alcanzados, luz, gas, telefonía móvil, internet, agua potable. Son todos servicios donde Nación, provincia y municipios han ido gravando con los tributos más conocidos, como ingresos brutos, tasa de seguridad e higiene. Y en muchos casos hay tributos específicos como tasa de alumbrado público”.

De todas formas, más allá del anuncio, Argañaraz dijo: “Es altamente probable que esto termine en la Corte por interpretar que esta resolución vulnera la autonomía de provincias y municipios. No te pueden cobrar algo que no sea el servicio que pagás. Si un municipio le pone un vínculo a algo que cobra, por ejemplo, un dinero para financiar un hospital, no podrá ser”.

El economista dijo que este tema “será complejo y generará muchas cuestiones legales”, puesto que se trata de “temas de fondo” y para solucionarlos “hacen falta reformas más profundas que una resolución”.

En cuanto a la carga impositiva en las facturas de luz, precisó: “En el interior del país, de cada 100 pesos que uno paga de consumo de luz, 32 pesos son de tributos, en CABA la relación es 22 a 100. El Gobierno debe avanzar con la tributación específica para bajar el costo”.