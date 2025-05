Delfina Wagner denunció a su expareja Alfa por hostigamiento y revelaciones polémicas

Delfina Wagner confrontó públicamente a Walter Santiago, conocido como Alfa, exparticipante de Gran Hermano, mediante un fuerte descargo en sus redes sociales. La influencer denunció diversos maltratos hacia ella y su familia, así como situaciones injustas a lo largo de su relación.

En un extenso post en su cuenta oficial de X, comenzó expuesto: "@alfa_walter_gh, ¿te crees que por aparecer en televisión y haber sido mi pareja puedes acosarme sin razón y despreciar a mi familia?". De forma directa y sin filtrar palabras, declaró: "No eras tan atractivo en la cama si no podía mantener una erección, y después te quejas de que te fui infiel por haber elegido a otro que sí se lo proponía. ¡Libérate ya, viejo cornudo, y déjame ser feliz! No te debo nada".

Delfina también hizo hincapié en la situación actual de Alfa: "Vives en un departamento prestado y aparentas ser millonario para que tus amigos te incluyan en sus vidas, porque hasta tu familia te ha rechazado por tus actitudes irresponsables". Agregó cuestionamientos respecto a la relación de Alfa con sus hijas, sugiriendo que existe un vínculo complicado con ellas.

La influencer justificó la revelación de su infidelidad como una 'venganza', debido a que Alfa también le confesó haber sido desleal. "Lo que hice fue una respuesta a sus constantes engaños, y puedo demostrarlo con el nombre de alguna de las personas con las que estuvo", aseguró. "Él decía que me era infiel por un acuerdo mediático, pero en realidad él me dijo que ella era su manager", insistió.

Además, afirmó: "Muchos creen que estaba con él por su dinero, pero la realidad es que él me pedía hasta los elementos básicos para vivir. En reiteradas ocasiones, me solicitaba que le comprara lo esencial, como el jabón que usaba en casa, mostrando que tendría serias dificultades financieras".

La relación entre Delfina y Alfa comenzó a mediados de 2023, justo después de que él fuera eliminado de Gran Hermano. La diferencia de edad entre ambos, con él teniendo 61 años y ella apenas llegando a los 20, generó un alto revuelo público. Finalmente, esta relación terminó en diciembre del mismo año.