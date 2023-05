Morales: "Un gobierno con un presidente ausente y una vice que le hace actos"

“Hoy el país está en una incertidumbre política con un descontrol de la economía con una inflación como no se vio en décadas, complicada por el desequilibrio fiscal”, le dijo el gobernador de Jujuy, Presidente de la UCR a nivel nacional y precandidato a la presidencia por la alianza Juntos por el Cambio, Gerardo Morales a Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario.

“Este gobierno lo que ha hecho es hundir el barco con una fuerza política que gobierna con una agenda preocupada en cómo encarar las PASO y no en cómo mejorar las condiciones de la gente con un presidente ausente y una vicepresidenta que es responsable de todo lo que pasa que organiza actos”, dijo Morales.

Se generan más pobres todos los días.

Para el gobernador jujeño “no hay Ministro de Economía que pueda cambiar esto en el marco de esta fragmentación y esta disputa política y más aún cuando no hay un plan económico que no se ve desde enero de 2020”.

La posición de la UCR. “El objetivo desde el radicalismo es unificar el partido en una sola fórmula o candidatura”, dijo aunque no descartó la estrategia de conformar fórmulas cruzadas con el PRO que “pueden garantizar un gobierno de coalición que es lo que no hemos tenido entre 2015 y 2019”.

A pesar de esta queja con respecto al anterior gestión de Cambiemos el titular de la UCR dijo que “de todas maneras ordenamos la participación sin fisuras en el Congreso de la Nación en un país que está yendo en coaliciones de fuerzas políticas”.

“No hacíamos actos para decirnos cosas”, dijo en referencia a la gestión que encabezó Mauricio Macri, aunque aclaró que “hubo diferencias”.

“El país necesita que mejoremos una capacidad de organización, necesitamos un presidente con carácter para restablecer reglas, ordenar la económica con un plan económico y ordenar cuentas públicas”, señaló.

Contra los piquetes. “En Jujuy me toco terminar con un Estado paralelo y los piquetes, hay movilizaciones, pero no hay cortes de rutas, no toman plazas. Están presos los que cometieron delitos, los que cortan rutas lo pagan entre 600 mil y 800 mil pesos de multas. Recuperamos la paz”, fue tajante el gobernador.

En su gestión resaltó que “desde 2016 pusimos en marcha un plan de transformación de la economía con el litio, el turismo y el cannabis medicinal; un camino que necesita la Argentina, para restablecer un orden en las cuentas públicas. Con la ley y la Constitución en la mano”.

En cuanto al litio dijo: “Estamos produciendo la expansión de su producción con 82.500 toneladas que cuesta cada una 35 mil dólares, se generaron 12 mil puestos de trabajo, entre directo e indirecto, estamos en el desafío de producir valor, para fabricar baterías”.

En tanto que sobre el cannabis medicinal señalo: “cerramos contratos con laboratorios europeos por 20 millones de dólares para producir con un desarrollo importante de este sector”.

Interna de JxC en Santa Fe. “Es bueno que todas las fuerzas políticas del espacio pudieron constituir un gran frente de frentes como lo hicimos en Jujuy. Ese camino que han decidido es correcto y por eso vamos a gobernar Santa Fe con las candidaturas de Carolina Losada y Maxi Pullaro en el marco de un gran grupo humano y proyectos para la provincia”.