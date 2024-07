Decenas de personas fueron estafados en una presunta agencia de venta de automóviles de Pellegrini al 3100. En total, las víctimas son más de 70 y podrían aparecer más. Francisco Aguirre Rhiner, abogado de algunos de los damnificados, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y brindó un panorama sobre el caso.

“A la fecha hay 70 denuncias efectivas, pero hay damnificados que aún no denunciaron. Era informal, daban la misma promesa a todos. La modalidad era diversa. En algunos casos entregaban un auto a cambio de otro, con un saldo de cancelación de por medio. La agencia se quedaba con la deuda. Otros entregaban un vehículo para vender, con una comisión para la agencia. Otros daban dólares para cancelar deudas y nunca les daban el vehículo. Hay un caso: tres personas compraron el mismo vehículo y nunca se lo entregaron”, precisó.

“Los montos en general son de 2 a 5 millones de pesos. Eran autos usados, bastante viejos. Les prometían facilidades de acceso, entonces mucha gente cayó en estas estafas”, indicó, y amplió: “Nunca quisieron hacer negocios, había intención de no cumplimiento. No tenían finalidad de negociar, sino no vendés tres veces el mismo vehículo”.

Aguirre Rhiner informó que hasta el momento “hay cinco detenidos, que eran empleados del lugar” y explicó: “Hay un tal 'Rodrigo' que todos describían de forma distinta. No se sabe si había otros nombres o usaban los reales. Se prorrogó la audiencia imputativa por la cantidad de víctimas que hay. Y seguirán apareciendo”.

En cuanto al rol de Nelson Ugolini, exempleado de la Fiscalía vinculado a la megacausa del juego clandestino, sostuvo: “Lo detuvieron por amenazas. Luego lo vincularon a las estafas. Hubo personas amenazadas. Muchos entraron en la modalidad porque no tenían forma de acceder al cambio de su auto”.