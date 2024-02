Lewandowski: "No dudo que hubiera que cambiar cosas, pero debíamos programarlas"

El mega DNU emitido por la administración de Javier Milei espera por ser tratado en el Congreso de la Nación. Tras su ingreso el pasado 5 de enero, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo debía dar su visto bueno para que sea remitido a las Cámaras de Senadores y Diputados.

En ese marco, los legisladores de Unión por la Patria reclaman a la presidenta de la Cámara alta Victoria Villarruel el llamado a una sesión especial para “que el pleno de la Cámara pueda tratar el DNU”, ya que “reglamentariamente ya vencieron los plazos” para la Comisión Bicameral.

En diálogo con Radioinforme 3, el ex candidato a gobernador de Santa Fe Marcelo Lewandowski, expresó que “hay diálogos con los integrantes del bloque de LLA, pero no a la hora de tomar decisiones con la presidenta de la Cámara”. Por otro lado, afirmó que en el gobierno de Alberto Fernández hubo Decretos que se trataron, pero nunca estuvieron los pedidos concretos para hacerlo”. “Por supuesto que no voy a negar que hay un juego político, pero no hubo DNUs con tantos artículos”, añadió.

Por otro lado, expresó que Unión por la Patria se encuentra “en una instancia en la que al Peronismo le ha ido mal”. “La gente pidió un cambio, pero hay que ver si se tolera, el Gobierno está llevando a situaciones complejas desde lo social. Creo que hay que debatir las cosas, aunque cambios tiene que haber”, continuó.

“En las provincias se genera la riqueza de la Argentina. No se le puede sacar los recursos de un día para el otro. Debe haber un plan”, exigió. Y dijo: “Me parece que muchos de los cambios son de otra discusión y una planificación, sin cambiar la vida de la gente que está sin red de contención”.

Para concluir, el senador confesó: “No tengo dudas de que había que cambiar cosas, pero debíamos programarlas”. “Hay un sector de la sociedad con miedo a perder lo que tiene, y no son solo los más vulnerables”, detalló.