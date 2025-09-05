La elección del domingo en Buenos Aires, una obsesión para el mercado

FOTO: La elección en Buenos Aires: un referéndum que sacude los mercados y la política

La elección se presenta como un referéndum sobre la gestión de Milei, lo que resulta inusual para una votación local. La situación actual es distinta a lo que se esperaba, con un Axel Kicillof reconociendo que el gobierno nacional tenía ventaja en la provincia, pero ahora todo está parejo.

El resultado del domingo puede influir en los mercados, generando reacciones optimistas o pesimistas. La incertidumbre se incrementa por problemas logísticos, como el agua que afecta más de un millón de hectáreas en la provincia, complicando la votación.

Sergio destaca que el sistema de votación con lista sábana puede generar dudas sobre la capacidad de las listas para llevar sus boletas a los puntos de votación. La falta de transparencia en el recuento de votos es un problema en Argentina, por lo que se espera que no haya conflictos durante el proceso electoral.

El mercado puede reaccionar de manera positiva si La Libertad Avanza presenta un resultado competitivo. En caso contrario, la volatilidad y la presión cambiaria aumentarán. La zona neutra se establece entre 5 y 8 puntos de diferencia, donde un resultado positivo puede llevar a una jornada favorable para los activos.

Se advierte sobre la importancia de no creer en encuestas de boca de urna y esperar resultados oficiales. La situación del país es delicada, con una economía frágil que depende de esta elección local para entender la dinámica de los mercados.

Este contexto obliga a repensar la estabilidad del país y la responsabilidad del gobierno en generar debates serios sobre las reglas del juego. La dependencia de una elección local para la estabilidad económica y política indica un problema de diseño que debe ser debatido.