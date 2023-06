Intendente de Roldán: "Creemos que hay favores electorales" y apuntó a Pedretti

Hace un par de meses, el Intendente de Roldán, Daniel Escalante, denunció casos de personas que tenían domicilio legal en la ciudad, pero no vivían allí, y muchos de ellos estaban vinculados a hechos ilícitos y problemas con la justicia. Tenían licencias de conducir truchas y DNI también truchos.

Esto volvió a hacerse presente con el caso de Alejo Rodríguez, el chico asesinado en la balacera de Funes, que tenía domicilio legal en Roldán. Toda su familia declara que el muchacho vivía en Rosario, pero estaba domiciliado y empadronado en Roldán y según dijo Escalante a Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario “esta situación es similar a la que encontramos en otras oportunidades”.

¿Pyme electoral? El primer mandatario municipal recordó que “denunciamos domicilios que no existían” y aclara que “ahora en este caso el domicilio es en una calle llamada Artigas, que es una cuadra sola de una manzana que linda con un campo”, y que “los vecinos no podían dar fe que viviera ahí y decían que no lo conocían”.

“En la zona hay cuatro propiedades y ya detectamos a unas cinco personas que no viven ahí”, amplía Escalante quien confirmó que ya brindaron la información al fiscal Adrián Spelta para aportarle pruebas y el martes está citado a una audiencia por este tema.

De vieja data. “Desde 2013 que lo detectamos, en cada proceso electoral denunciamos el padrón en este sentido”, dijo actual intendente y comentó que se enteraron de estas situaciones “por cuestiones y hechos delictivos”.

Ese es el miedo y la preocupación que tenemos sobre este accionar de pyme electoral.

“Cada vez que hay algo raro, siempre están relacionados con domicilios inexistentes de personas que no vivían en la ciudad”, afirmó.

Otro dato “es que el joven tenía una licencia de conducir de moto otorgada en abril de 2019”, comentó el intendente quien a través de una investigación interna dilucidaron que en su momento “al empleado público que se la dio le abrieron un sumario, pero no lo exoneraron de la función pública” y según dijo el intendente “militaba para el ex jefe municipal”.

“¿A cambio de qué le daban el domicilio o el carnet de conducir?”, se pregunta Escalante y según dijo cree que “es a cambio de favores electorales”.

“Esto es defraudación al patrimonio municipal, pero lo más grave que son personas delictivas”, remarcó.