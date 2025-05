Impactante video: varios perros atacaron a un hombre y casi lo matan

Un hombre de 46 años, identificado como Daniel, fue víctima de un ataque por parte de varios perros en Arequito, Santa Fe. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Daniel relató que el incidente ocurrió mientras intentaba cerrar un portón y que, en total, cinco perros lo atacaron. "Imagínate que en 5 minutos de ir a cerrar un portón me encontré con todo esto", comentó.

Los perros, que pertenecen a una vecina, son en su mayoría de razas consideradas potencialmente peligrosas. "La señora esa tiene nueve. En esta situación me atacaron cinco", explicó Daniel. Durante el ataque, recibió múltiples mordeduras en las piernas, brazos y hombros, siendo la más grave una herida en el cuello, cerca de la yugular. "Ese fue el que no me ajustó cuando sentí toda esa sangre que salía. Ahí pensé si lo peor", afirmó.

Daniel relató que, a pesar de la gravedad de la situación, no recibió ayuda inmediata. "Estaba la señora esa que fue la que vio todo, en todo momento, desde que me empezaron a morder hasta que terminaron. Recién al final hace algo", dijo. Sin embargo, un vecino que presenció el ataque lo auxilió y lo llevó al hospital.

El ataque no fue provocado, según Daniel. "Hay un video que se ve, una parte de la filmación, que yo voy jugando con los perros. No es que nunca le tuve miedo", explicó. Sin embargo, al ser atacado por otros perros, aquellos con los que jugaba también se unieron al ataque. "Yo creo que hay algo de eso, de que es líder o controla", comentó sobre el comportamiento de los perros.

Daniel también expresó su preocupación por la falta de control de las autoridades sobre los perros sueltos en la zona. "Esto ya viene de años. Los chicos no pueden ir, ya lo atacaron", indicó, refiriéndose a otros incidentes previos. "Esos perros tienen que estar controlados, con correa, con bozal, no podés cargar a esos perros", enfatizó.

Actualmente, Daniel se encuentra en proceso de recuperación, con controles diarios por las lesiones sufridas. "Ahora estoy con los controles todos los días, sobre todo en la parte de la yugular, que fue un trazo de un centímetro, casi 6 de largo", detalló. A pesar de su situación, planea continuar con su vida y su trabajo en la metalurgia.

Entrevista de Hernán Funes.