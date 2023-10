Iba en bici, lo chocó una camioneta y terminó hospitalizado

Un choque entre una camioneta y una bicicleta ocurrió este miércoles, minutos antes de las 6, en la esquina de avenida Uriburu y Paraguay. El ciclista se llevó la peor parte.

Tras ser atropellado, el conductor de la bici debió ser trasladado a un sanatorio céntrico. Tenía un golpe en la cabeza y había perdido el conocimiento, según información policial.

De todas maneras, el automovilista dijo que el golpe no fue fuerte y aseguró que el ciclista habló con él hasta que se lo llevó la ambulancia.

“Fue un choque, no nos vimos ninguno de los dos. Yo paré y no tuvo nada, estuve hablando todo el tiempo con él. La ambulancia tardó un poco, pero no parecía algo grave”, dijo el conductor de la Ecoesport al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

El tránsito estuvo cortado durante dos horas, hasta que llegaron los agentes policiales. Sin embargo, el corte fue algo improvisado, puesto que no asistieron al lugar efectivos de control del municipio.