Hidrovía: "La licitación parece de otro Gobierno, reguladora y no transparente"

El exministro de Transporte en la presidencia de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, cuestionó los pliegos de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Además, resaltó las políticas nacionales sobre la desregulación de las vías aéreas.

“La discusión no es la hidrovía, es la productividad del país. Hay que discutir cómo los costos de la hidrovía impactan en los productores. La licitación de esta hidrovía parece de otro Gobierno: no genera menores costos y no da lugar a competencia de mercado, es súper reguladora y no se observa transparencia. El dragado de la hidrovía el Gobierno lo aumentó 40 por ciento. La licitación tiene condiciones de competencia limitadas”, objetó Dietrich en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Habría que generar condiciones para que se maten entre ellos y gane el que tenga menor precio. Como esté hecho esto, el productor pagará 2,5 dólares más por tonelada. La licitación es increíblemente por 30 años. Está prohibido en el pliego que compita una empresa china. No se compite por precio, la ecuación pondera antecedentes técnicos. Se pondera la experiencia de quienes han dragado”, insistió.

Y agregó: “No sé si este tema separa a Macri y Milei. Coincidimos en la mirada económica del Gobierno de Milei, pero en este tema esos conceptos no están. Esta licitación afectará a los argentinos que producen. Y en 30 años no sabemos si los barcos serán voladores o cómo se trasportarán las cosas por la hidrovía. No hacerlo a 10 o 15 años es un problema conceptual”.

Desregulación aérea

Dietrich valoró los pasos del Gobierno nacional en materia de desregulación del mercado aéreo. “Conceptualmente me parece muy bien lo de Sturzenegger de desregular y generar mayor competencia –dijo el ex funcionario nacional-. El desafío es ajustar en lo finito, pero en lo grueso la línea es similar a lo que hicimos nosotros. Sobre eso, el Gobierno está profundizando más. Esta política genera más competencia y que el usuario pague menos. Son procesos que llevan tiempo. Lo más importante es el espíritu: minimizar el Estado, que genera mayor burocracia o kioscos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Argentina hoy tiene mayor conectividad que la que tenía hace 9 años. Aún no recuperó la conectividad que había en 2019. El mercado doméstico creció 60 por ciento entre 2015 y 2019. La conectividad en el interior creció el 100 por ciento, ahí se dio la principal revolución de los aviones”, recordó.

Por otro lado, afirmó: “Para que venga una compañía e invierta, no solo debes tener condiciones de país desregulado, sino que también debes tener expectativas de que la economía va a ir bien. En 2019 había tres low cost en Argentina. Al día siguiente a las PASO, cuando ganó Alberto Fernández, las tres compañías nos llamaron desesperadas por lo que se venía. Pudieron seguir operando porque tenían sus propios sindicatos. En sistemas regulados el que paga la fiesta es el pasajero de colectivos. Con las low cost había súper ofertas”.