Hechos de violencia en las campañas electorales
29/08/2025 | 07:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La violencia en campañas electorales: un fenómeno que no debe normalizarse
No se debe normalizar la violencia, que se presenta de manera cotidiana en diversos sectores del país.
El presidente menciona que la violencia no era una constante en el pasado, y se pregunta por qué ahora se presenta con tanta frecuencia. La respuesta parece estar en la falta de organización y planificación en los operativos de seguridad que rodean a los funcionarios. Esto se convierte en un tema crucial, sobre todo cuando se trata de la seguridad del presidente de la Nación.
Se critica la improvisación en los planes de seguridad, señalando que ningún país del mundo permite que funcionarios de alto rango se presenten en actos públicos sin un operativo de seguridad adecuado. La responsabilidad recae en la Secretaría General de la Presidencia, que debe garantizar la protección de sus líderes.
Además, hay que mencionar la importancia del lenguaje y la narrativa en la política. La filósofa Hannah Arendt sostiene que los discursos violentos generan violencia. Se llama a la autocrítica, sugiriendo que los ideólogos del presidente deben reconocer su papel en la incitación a la violencia.
La democracia se basa en el respeto y el debate de ideas, no en la polarización y el enfrentamiento. La responsabilidad recae en todos, y es fundamental reflexionar sobre las consecuencias de un lenguaje antidemocrático en el ejercicio del poder.
