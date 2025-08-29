En vivo

Hechos de violencia en las campañas electorales

 

29/08/2025 | 07:30Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La violencia en campañas electorales: un fenómeno que no debe normalizarse

  1.

    Audio. Hechos de violencia en las campañas electorales

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Sergio Berensztein Por Sergio Berensztein

No se debe normalizar la violencia, que se presenta de manera cotidiana en diversos sectores del país.

El presidente menciona que la violencia no era una constante en el pasado, y se pregunta por qué ahora se presenta con tanta frecuencia. La respuesta parece estar en la falta de organización y planificación en los operativos de seguridad que rodean a los funcionarios. Esto se convierte en un tema crucial, sobre todo cuando se trata de la seguridad del presidente de la Nación.

Se critica la improvisación en los planes de seguridad, señalando que ningún país del mundo permite que funcionarios de alto rango se presenten en actos públicos sin un operativo de seguridad adecuado. La responsabilidad recae en la Secretaría General de la Presidencia, que debe garantizar la protección de sus líderes.

Además, hay que mencionar la importancia del lenguaje y la narrativa en la política. La filósofa Hannah Arendt sostiene que los discursos violentos generan violencia. Se llama a la autocrítica, sugiriendo que los ideólogos del presidente deben reconocer su papel en la incitación a la violencia.

La democracia se basa en el respeto y el debate de ideas, no en la polarización y el enfrentamiento. La responsabilidad recae en todos, y es fundamental reflexionar sobre las consecuencias de un lenguaje antidemocrático en el ejercicio del poder.

Lectura rápida

¿Qué se debe evitar en la sociedad?

No se debe normalizar la violencia que se presenta cotidianamente.

¿Quién menciona la situación actual de la violencia?

El presidente menciona que la violencia no era constante en el pasado.

¿Cuál es la crítica hacia los operativos de seguridad?

Se critica la improvisación en los planes de seguridad para funcionarios de alto rango.

¿Qué sostiene la filósofa Hannah Arendt sobre el lenguaje?

La filósofa Hannah Arendt sostiene que los discursos violentos generan violencia.

¿En qué se basa la democracia según el artículo?

La democracia se basa en el respeto y el debate de ideas, no en la polarización y el enfrentamiento.

