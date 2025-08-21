Extensa fila de camiones complica el tránsito en el ingreso al Puerto de Rosario
La cantidad de vehículos se debe a demoras en la carga y descarga. Afecta a la zona hasta Circunvalación y avenida Belgrano, complicando también la circulación por 27 de Febrero.
21/08/2025 | 07:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La gran cantidad de camiones complica el tránsito en la zona.
-
Audio. Extensa fila de camiones complica el tránsito en el ingreso al Puerto de Rosario
Radioinforme 3 Rosario
Filas de camiones en el ingreso al Puerto de Rosario complican la circulación y generan malestar entre los transportistas. La situación se torna crítica en la avenida Belgrano, donde los camiones se alinean hasta la Circunvalación, afectando también a los vehículos que circulan por el ramal hacia 27 de Febrero.
Los camioneros enfrentan largas esperas, algunos llevan hasta cinco días sin poder descargar su carga, que incluye productos como azúcar y harina. Gonzalo, un camionero en la fila, comentó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3: "Toda esta gente duerme acá afuera, es una locura. No tienen dónde comer, no tienen dónde bañarse, un desastre".
/Inicio Código Embebido/
Accidente laboral. Tragedia en San Lorenzo: habló el fiscal Lucente sobre la muerte de los obreros
El fiscal de San Lorenzo, Leandro Lucente confirmó que el artefacto era exclusivo para materiales y que en la obra no había un responsable de trabajo en altura, figura clave para garantizar la seguridad.
/Fin Código Embebido/
Las condiciones son difíciles, ya que muchos camiones se encuentran expuestos a la lluvia y sin acceso a servicios básicos. "Paciencia, lo único, otra cosa no hay", expresó Gonzalo sobre la frustrante situación.
Las demoras en el puerto se originaron por problemas internos y la alta cantidad de camiones. El proceso de ingreso incluye varias etapas: primero, deben hacer fila fuera del puerto, luego pasar por la Terminal 1 para realizar el papeleo, y finalmente esperar en la Terminal 2 antes de poder descargar. Esta última terminal es donde se generan la mayor parte de las demoras.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo en el Puerto de Rosario? Filas de camiones complican la circulación y generan malestar entre los transportistas.
¿Quiénes están afectados por esta situación? Los camioneros, quienes enfrentan largas esperas y condiciones difíciles.
¿Cuándo comenzaron las demoras en el puerto? Las demoras se originaron recientemente por problemas internos y la alta cantidad de camiones.
¿Dónde se encuentran las filas de camiones? En el ingreso al Puerto de Rosario, alineándose hasta la Circunvalación.
¿Por qué están ocurriendo estas demoras? Debido a problemas internos y el proceso de ingreso que incluye varias etapas en las terminales.