Extensa fila de camiones complica el tránsito en el ingreso al Puerto de Rosario

FOTO: La gran cantidad de camiones complica el tránsito en la zona.

Filas de camiones en el ingreso al Puerto de Rosario complican la circulación y generan malestar entre los transportistas. La situación se torna crítica en la avenida Belgrano, donde los camiones se alinean hasta la Circunvalación, afectando también a los vehículos que circulan por el ramal hacia 27 de Febrero.

Los camioneros enfrentan largas esperas, algunos llevan hasta cinco días sin poder descargar su carga, que incluye productos como azúcar y harina. Gonzalo, un camionero en la fila, comentó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3: "Toda esta gente duerme acá afuera, es una locura. No tienen dónde comer, no tienen dónde bañarse, un desastre".

Las condiciones son difíciles, ya que muchos camiones se encuentran expuestos a la lluvia y sin acceso a servicios básicos. "Paciencia, lo único, otra cosa no hay", expresó Gonzalo sobre la frustrante situación.

Las demoras en el puerto se originaron por problemas internos y la alta cantidad de camiones. El proceso de ingreso incluye varias etapas: primero, deben hacer fila fuera del puerto, luego pasar por la Terminal 1 para realizar el papeleo, y finalmente esperar en la Terminal 2 antes de poder descargar. Esta última terminal es donde se generan la mayor parte de las demoras.

Informe de Fernando Carrafiello.