Enrico cruzó a Nación por el estado de las rutas: "Son una trampa mortal"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó la falta de acuerdo entre la provincia y el Gobierno nacional sobre el mantenimiento y reparación de rutas nacionales. En una reciente reunión en la Casa Rosada, Enrico expresó: "No es que no haya acuerdo, no hay que acordar. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y al gobierno del presidente Milei le corresponde reparar las rutas".

Enrico, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, destacó la urgencia de la situación, señalando que "las rutas nacionales tienen que ser reparadas, no es una opción que digo". Además, enfatizó que la falta de mantenimiento de las rutas se convierte en "una trampa mortal" y recordó un compromiso firmado el 25 de junio del año pasado por el Gobierno nacional para reparar las rutas.

El ministro también se refirió a la situación de las rutas 11, 33, 34 y A012, indicando que el proceso de concesión propuesto por el gobierno nacional podría tardar hasta dos años en implementarse. "Con suerte, si lo logran sostener, en dos años van a empezar a poder tener alguna obra en función de un peaje", afirmó.

Enrico planteó la necesidad de reparaciones inmediatas, especialmente con la inminente llegada de las cosechas de varias provincias hacia los puertos santafesinos. "Tenemos un plan, como Santa Fe, como provincia. Si nos dan las rutas portuarias, nosotros las mejoramos", insistió. Sin embargo, el gobierno de Milei condiciona este acuerdo a la suspensión de juicios por reclamos de dinero que la provincia tiene en curso.

Sobre el estado de las rutas, Enrico mencionó que la ruta nacional 11, en diversos tramos, y la 33, entre otros, requieren intervención urgente. "No estamos pidiendo que hagan autovías, por lo menos que corten el pasto, por lo menos que arreglen las banquinas", subrayó.

Finalmente, el ministro concluyó que la provincia continuará insistiendo en su reclamo y ofreciendo soluciones: "Si no pueden reparar la ruta, pásenla a la provincia. Aunque no nos corresponda, nos hacemos cargo de esta reparación, si nos permiten".