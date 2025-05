El presidente de Newell’s habló de la vuelta de Messi: "Por ahora…"

El presidente de Newell's, Ignacio Astore, expuso los planes del club para adquirir un predio de 17 hectáreas en Pérez, con el objetivo de ampliar su infraestructura social y deportiva. La propuesta incluye la construcción de una pileta, canchas de fútbol, un estadio polideportivo cerrado y canchas de tenis, entre otras facilidades.

Astore mencionó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que actualmente Newell's enfrenta una situación económica complicada, no solo para los clubes, sino para todas las clases sociales. "Hoy se está pasando por una situación económica difícil", afirmó. Sin embargo, destacó la necesidad de un predio social, deportivo y recreativo para la masa social de Newell's, que actualmente solo dispone de cuatro espacios limitados.

El presidente aclaró que el proyecto se puede llevar a cabo en etapas y que la compra del terreno, valorado en 500 mil dólares, se puede financiar en dos años. "Newell's dispone del dinero para comprar la tierra, no para empezar la pileta hoy", aseguró Astore, quien también resaltó que la decisión final dependerá del apoyo de los socios del club.

Referente a la comparación con otros clubes, Astore mencionó que "Racing ha terminado de comprar un predio cerca de Ezeiza" y consideró que los clubes deben seguir desarrollándose a pesar de la crisis. "Los terrenos cercanos al predio de Bella Vista nos salieron 2.100.000 dólares, mientras que estas 17 hectáreas son mucho más accesibles", agregó.

Respecto a la masa societaria, Astore enfatizó que "el recurso genuino de cualquier institución está en el socio" y que es necesario aumentar la cantidad de socios para asegurar la estabilidad del club. "Con un predio de estas características, la masa societaria va a aumentar ostensiblemente", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de financiamiento a través de obligaciones negociables, Astore indicó que Newell's está evaluando esta opción, similar a lo que han hecho otros clubes como River y Boca. "Estamos a la vanguardia de eso", aseguró.

Astore se refirió a los objetivos futbolísticos de Newell's para el segundo semestre y menciona que las elecciones se llevarán a cabo en diciembre, conforme al estatuto del club. "Vamos a sacar este club adelante", manifestó.

Messi, ¿sueño o realidad?

"La institución siempre va a querer que Messi, aunque sea un torneo, 8 fechas, 6 fechas, 4 fechas, 1 fecha, juegue con la camiseta de Newell's. Esa es la realidad y nosotros nos movemos siempre para eso, pero los puntos se tienen que encontrar. Hay que ver si Messi no tiene una cláusula de salida, hay que ver si Messi no tiene un contrato determinado, hay que ver si las condiciones de la familia Messi se pueden llegar a dar por temas escolares, por 27 millones de temas que a veces no dependen del jugador", sentenció Astore.

"Por ahora es lejos, y el que diga que lo tiene cerca no es miente. Porque yo sinceramente tengo un buen diálogo con la familia, no con él, pero tengo un buen diálogo con la familia. Pero hoy por hoy es difícil, no quiere decir que no deje de ser difícil y en algún momento sea más sencillo de traerlo pero bueno, también depende, no depende de las ganas de él, porque él seguramente tenga las ganas de venir y él cuando puede sale con la camiseta el hijo, sale con la camiseta él o muestra su camiseta de Newell’s, pero depende también de los compromisos que Messi tenga y eso también es muy importante, romper un compromiso tal vez revista que sea imposible romperlo por muchos factores", cerró.

Entrevista de Hernán Funes.