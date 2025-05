El Gobierno recorta subsidios: ¿Cómo impacta en usuarios de Litoral Gas?

El Gobierno nacional implementó una quita parcial de subsidios para usuarios residenciales del régimen de zona fría. Aquellos que tengan más de un medidor de gas registrado a su nombre perderán el descuento del 50% sobre la tarifa plena, pasando a abonar el 70%. Esta medida, dictada por la Secretaría de Energía, se aplica desde la publicación en el boletín oficial, aunque aún no se cuenta con los listados necesarios para su implementación efectiva.

Andrés Romagnoli, gerente de comunicación de Litoral Gas, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que “la zona fría se implementó para la Patagonia en 2001 o 2002, otorgando un descuento del 50% debido a la alta demanda de gas para calefacción”. En 2018, se amplió a otras localidades, generando debate sobre su clasificación. “La zona fría implica un 30% de descuento para quienes residan en estas localidades y tengan acceso a la red de gas natural”, añadió Romagnoli.

Los usuarios que califiquen como vulnerables, que cuentan con tarifa social o cumplen con requisitos de Anses, pueden recibir un descuento del 50%. Sin embargo, aquellos con más de un medidor verán reducido su beneficio al 30%. “La Secretaría de Energía establece que, si se considera un usuario vulnerable, no se puede tener más de un servicio a nombre de la misma persona”, aclaró Romagnoli.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La medida no elimina la calificación de zona fría para localidades como Rosario, sino que introduce nuevas especificaciones para acceder al beneficio. “El 30% del beneficio por zona fría no se quita en este momento”, aseguró Romagnoli, quien también mencionó que “son más de 70,000 usuarios en la zona de Litoral Gas, aunque no tiene el número exacto de los que acceden al 50%”.

En cuanto a las tarifas, se aprobó una revisión tarifaria quinquenal, que incluye un incremento del 0,6% mensual durante 31 meses. Este ajuste se realiza para evitar el retraso de tarifas y se complementa con ajustes por inflación, según lo definido por Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas). “La revisión tarifaria implica un compromiso de obras, como la conexión a la red de gas natural en ciertas localidades”, concluyó Romagnoli.

Finalmente, manifestó que “el descuento por zona fría se aplica exclusivamente a usuarios residenciales, mientras que los clientes comerciales tienen tarifas distintas y no acceden a este beneficio”.

Entrevista de Hernán Funes.