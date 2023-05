Chino Navarro: "Falta un proyecto que nos ordene y para eso están las PASO"

Cristina Fernández de Kirchner hablará en Plaza de Mayo ante dirigentes y militantes expectantes por una definición electoral. La Vicepresidenta será la única oradora de un acto que comenzará a las 16 y para Fernando “Chino” Navarro “será un discurso político” y no cree que será “un día de definiciones” en diálogo con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario.

Para el actual Secretario de Relaciones de la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández, será un acto para “recordar lo que se logró en el gobierno de Néstor Kirchner al que le siguió un mal gobierno de Macri y su endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y nuestras dificultades internas que no pudimos procesar en el actual gobierno”.

Acto sin el presidente. “Lo ideas es que estuviésemos todos en la plaza, pero no vale la pena analizar cuestiones subjetivas, yo trato de hacer política más allá de las cuestiones personales”.

Para el dirigente social y referente del Movimiento Evita, “falta un proyecto que nos ordene por eso que es sano votar en agosto en el marco de las PASO”.

Fernando Navarro asegura que “más allá de los candidatos hay que dar debates en dónde paramos a Argentina en lo geopolítico y temas como educación, salud y seguridad. Vale la pena hacerlo con varios actores”.

Tenemos que encarnar un nuevo contrato con la sociedad civil, porque esta crisis no lo va a resolver solo la política.

El reclamo de la sociedad es que “si no me vas a solucionar al problema no me lo empeores”, dijo el Navarro. Para el referente del Movimiento Evita “hay cansancio y hastío en la sociedad”.

La gente pide trabajo, acuerdos para solucionar problemas y sobre todo resolver la inflación.

Candidaturas. “Es un debate dentro del Frente, algunos creen que un solo candidato ordena, otros creemos que son las PASO. Si se ordena luego con la fuerza del voto”.

Es importante que Máximo Kirchner vaya a China con Sergio Massa.

Autocrítica. “Nuestro principal error, sacando las catástrofes que la sufrió el mundo como la pandemia y la guerra y nosotros en particular la sequía y el endeudamiento de Macri, no resolvimos el debate de fondo de un país que queremos y eso impidió tomar decisiones”, dijo Navarro.

“Yo puedo tener coincidencias o no con el presidente, pero tenemos que garantizar una transición ordenada para el gobierno que venga, ya se de nuestro mismo color político como otro. Nosotros creemos que podemos ganar”, cerró el dirigente político.